Si prospetta un’altra grande giornata di tennis agli Internazionali d’Italia. Per Lorenzo Musetti, impegnato nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma, è in programma la super sfida contro il numero due al mondo: Alexander Zverev. Se il tennista italiano vuole portare avanti il sogno di disputare la finalissima deve prima eliminare il tedesco, campione in carica al Foro Italico, uscito vittorioso dal match contro Arthur Fils.

Lorenzo Musetti sta disputando un grandissimo torneo. Nell’esordio al secondo turno si è sbarazzato in scioltezza del finlandese Otto Virtanendi. Poi ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima (numero 30 del ranking Atp) e ieri, 13 maggio, ha eliminato Daniil Medvedev agli ottavi di finale. Il tutto senza perdere nemmeno un set. La partita con il russo ha vissuto anche di un episodio alquanto peculiare: l’incontro è stato interrotto per circa 3 ore a causa della pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico. Sfortuna vuole che lo stop sia arrivato sul match point a favore dell’azzurro: “Per la situazione che si è creata piuttosto bizzarra, con un match point dopo tre ore, sono stato bravo per come ho gestito l’attesa. Ho immaginato 100mila volte come poteva andare il punto. Avevo già deciso cosa fare, poi non è entrata la prima, ma sono stato bravo a vincere lo scambio”, ha dichiarato il carrarino nella conferenza stampa al termine della partita.

E ora, lo attende il big match con Zverev. I due tennisti si sono già affrontati in tre occasioni, con l’azzurro in vantaggio nei precedenti per 2-1. L’ultima sfida risale all’ottobre 2024, quando Musetti si impose sul cemento di Vienna in tre set. I primi due confronti sono andati in scena sulla terra battuta, la stessa superficie del Foro Italico. Nel 2022, negli ottavi del Masters 1000 di Madrid, Musetti si è ritirato in avvio di secondo set dopo aver perso il primo. Lo scorso anno, nei quarti del torneo olimpico di Parigi 2024, l’azzurro ha avuto la meglio con un doppio 7-5.

Musetti-Zverev, quando giocano: il programma di oggi a Roma

L’incontro tra Musetti e Zverev, valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, si svolgerà sul Centrale del Foro Italico a Roma. La partita comincerà questa sera, 14 maggio, non prima delle ore 20:30, dopo il match tra Draper e Alcaraz.

Musetti contro Zverev, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Musetti e Zverev sarà visibile in diretta su Sky Sport, nello specifico sul canale Sky Sport Tennis. Il match sarà anche trasmesso in chiaro su Rai 2. Inoltre, sarà disponibile anche la visione in streaming su Rai Play, Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.

