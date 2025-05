Internazionali 2025, Musetti vola agli ottavi e sogna: “Voglio la finale con Sinner”

Il carrarino ha sconfitto Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 24 minuti. Martedì la sfida contro Daniil Medvedev

Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, supera lo statunitense Brandon Nakashima, numero 29 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 24 minuti. Musetti affronterà martedì agli ottavi il russo Daniil Medvedev, numero 11 del mondo e 10 del tabellone.

“La finale con Sinner è il sogno di tutta Italia. Per quello che stiamo facendo vedere, il torneo lo meriterebbe. Se non è quest’anno, magari nelle prossime edizioni un italiano riuscirà a trionfare”, ha detto il carrarino dopo il successo. Ora lo attende la sfida con l’ex numero uno Medvedev, che lo ha battuto due volte su due incontri: “Mi aspetto una partita equilibrata, dai due precedenti tante cose sono cambiate”, ha sottolineato il numero 9 del mondo a Sky Sport.