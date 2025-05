Trump in Arabia Saudita, il “mistero” del caffè offerto da Bin Salman: ecco come reagisce il presidente Usa

Trump ha dato il via oggi in Arabia Saudita a un viaggio di quattro giorni in Medio Oriente, concentrandosi sulla conclusione di accordi economici con un alleato chiave della regione, mentre sullo sfondo permangono le preoccupazioni comuni sul programma nucleare iraniano e sulla guerra a Gaza. Mohammed bin Salman, governatore de facto dell’Arabia Saudita, ha accolto calorosamente il presidente al suo arrivo all’aeroporto internazionale King Khalid della capitale saudita. I due leader si sono poi ritirati in una grande sala dello scalo di Riyadh, dove Trump e i suoi collaboratori sono stati serviti con caffè arabo tradizionale da assistenti in attesa che indossavano cinture cerimoniali con pistole. In un primo momento il presidente Usa però non ha bevuto il caffè, a differenza di Marco Rubio. Trump lo ha bevuto successivamente