Ora i jet militari cinesi fanno paura. “Capacità che potrebbero superare quelle occidentali”

Lo scorso 8 maggio un caccia pakistano ha abbattuto almeno due jet indiani. Notizia di importanza relativa, se non fosse che il velivolo pakistano era un J-10 di fabbricazione cinese, mentre quelli indiani erano aerei occidentali, probabilmente, almeno uno, un Rafale francese. Entrambi i caccia coinvolti nel duello sono considerati di generazione 4.5, ovvero tra i più avanzati in assoluto. Si è trattata, insomma, di una rara prova sul campo delle capacità dei caccia cinesi, sulle cui potenzialità Stati Uniti ed Europa si interrogano da tempo, in un'ottica che va oltre lo scenario indo-pakistano e che riguarda, innanzitutto, le possibilità di difendere Taiwan.

Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Muhammad Asif, ha dichiarato che il J-10 è stato utilizzato per abbattere addirittura tre aerei Rafale, recentemente acquisiti dall’India. E, i n totale, il Pakistan ha affermato di aver abbattuto cinque aerei indiani in combattimenti aria-aria. L’India non ha rilasciato dichiarazioni.

"Potremmo dover rivalutare le capacità di combattimento aereo dell'cinese, che potrebbero avvicinarsi, o addirittura superare, il livello degli schieramenti di potenza aerea degli Stati Uniti nell'Asia orientale", ha detto all'agenzia Bloomberg, Shu Hsiao-Huang , ricercatore associato presso l'Institute of National Defense and Security Research, un think tank militare governativo di Taiwan. Resta da capire come si comporterebbero i J-10 cinesi contro caccia statunitensi come l'F-16, che costituiscono la maggior parte dei velivoli taiwanesi. M. Taylor Fravel , direttore del Security Studies Program presso il Massachusetts Institute of Technology, ha osservato che il jet cinese è stato progettato principalmente per il combattimento aereo, mentre il Rafale è concepito per svolgere molti tipi di missioni. "Sarebbe sbagliato definire il del J-10C un 'momento DeepSeek' per l'esercito cinese", ha affermato Fravel aggiungendo "questo non significa che non si tratti di un episodio significativo". Un'altra arma cinese usata dal Pakistan è oggetto di attente valutazioni. Si tratta dei missili aria-aria PL-15 utilizzati da J-10 che hanno una velocità massima superiore a Mach 5, rivaleggiando con i missili occidentali.