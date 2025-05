Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro de Jong. Orario e dove vedere la partita (anche in chiaro)

In campo non solo l'altoatesino, ma anche altri due italiani. C'è Paolini contro Ostapenko e, in serata, spazio al super match tra Berrettini e il numero 6 al mondo Ruud

Jannik Sinner è ripartito: all’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, l’altoatesino ha sconfitto Mariano Navone con una prestazione convincente. E oggi, lunedì 12 maggio, il numero 1 al mondo sfida l’olandese Jesper de Jong nell’incontro valido per il terzo turno della competizione. Ma Sinner non sarà l’unico italiano a scendere in campo. Prima di lui infatti, Jasmine Paolini gioca il suo ottavo di finale contro Jelena Ostapenko, mentre dopo il match del numero uno al mondo sarà la volta di Matteo Berrettini. Il tennista romano ha l’avversario più ostico: il numero 6 del ranking Atp, il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore di Madrid. Tutti e tre gli azzurri disputeranno i rispettivi incontri sul campo Centrale, uno dopo l’altro.

IL TABELLONE dell’ATP di Roma

LA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali

“Sono stati per me tre mesi abbastanza lunghi. Mi sono anche divertito un sacco con la mia famiglia e con i miei amici, quindi è comunque stato un bel periodo di tempo per me. Però sono molto contento di poter giocare di nuovo a tennis, è quello che mi piace e quello che amo di più”, ha dichiarato Sinner al termine del match con Navone. “Personalmente mi do un voto molto alto. A prescindere dal risultato, è stato un giorno fondamentale per me. Mi sono svegliato tranquillo, ho pranzato con i miei genitori. Mi sono sentito tranquillo anche in campo, c’è stata una emozione diversa, ma è stata una giornata positiva per me”. Sul match che lo aspetta contro de Jong, l’altoatesino ha cercato di frenare gli entusiasmi ribadendo un concetto che aveva già esposto nella conferenza stampa all’inizio del torneo: “Sono contento di fare almeno un’altra partita. L’obiettivo era superare il primo turno, speriamo di andare avanti, l’atteggiamento giusto ce l’ho e questo lo posso controllare, ma può succedere di capitare in una giornata storia. È anche normale avere dei dubbi sulla mia condizione fisica. Sarebbe strano non averne, suonerebbe molto arrogante. Ho dei dubbi. Avevo dubbi prima e ho dubbi ora su cosa succederà, ma dobbiamo conviverci”.

IL TABELLONE del WTA di Roma

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri a Roma

Sinner-de Jong, quando giocano: il programma di oggi a Roma

Come detto, gli italiani in campo oggi a Roma nei tornei di singolare sono tutti impegnati sul Campo Centrale di Roma. Ecco il programma:

Inizio alle ore 11

P. Stearns contro N. Osaka

Non prima delle ore 12:30

J. Paolini (6) contro J. Ostapenko (17)

Non prima delle ore 15

J. Sinner (1) contro J. de Jong (LL)

Non prima delle ore 19

M. Berrettini (29) contro C. Ruud (6)

Non prima delle ore 20:30

A. Sabalenka (1) contro M. Kostyuk

Sinner contro de Jong, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e de Jong andrà in scena oggi, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. Quindi l’azzurro sarà il terzo tennista a scendere in campo nella fascia ‘diurna’, sul Centrale del Foro Italico. Il match l’italiano e l’olandese, così come tutti gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nello specifico sul canale 203 chiamato Sky Sport Tennis. Il match di Sinner però sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.