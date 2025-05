Internazionali, Paolini supera Ostapenko e vola ai quarti a Roma: “Pazzesco, ho i brividi”

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra, numero 5 del ranking, che al Foro Italico non aveva mai superato più di un turno in singolare, approda ai quarti di finale del Wta 1000 di Roma battendo in due set la lettone Jelena Ostapenko, (18esima nella classifica Wta) con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Ora Paolini affronterà ai quarti la russa Diana Shnaider, giovane 21enne che sta scalando la classifica e si prepara a entrare in top 10.

Le parole di Paolini

“Pazzesco, ho i brividi. È stata una partita dura, di resistenza. Ho resistito perché arrivavano botte da destra e sinistra però sono contenta di come l’ho gestita. Sono stata lì ad ogni punto cercando di lottare, giocar lungo e provare a variare. Ringrazio il pubblico, siere veramente speciali“, ha commentato Jasmine Paolini dopo la vittoria contro la lettone Ostapenko. “È bellissimo giocare in Italia. È bello giocare con lo stadio pieno e sono veramente grata. Mi ricordo quando ero bambina, quando c’era il Centrale vecchio, ero per lì a guardare la partita. Oggi sono nei quarti di finale ed è speciale. Ma è speciale questo pubblico, un grande grazie”, ha aggiunto Paolini. Che poi ha concluso con un riferimento a Sinner: “Ci spingiamo l’un l’altro, la cosa più bella è essere parte di questo movimento del tennis italiano. Dai stiamo andando forte”.

La partita

La lettone parte bene giocando ottimi colpi, ma cede nel finale del primo set dopo aver controllato i primi game e strappato il servizio nel quinto gioco. Il set per Paolini sembra perso sul 2-4 per la lettone: 15-40 e seconda sul servizio dell’azzurra. E anche sul 5-5 Ostapenko regala due risposte su altrettante chance di break su seconde palle. Ma Paolini riusce comunque a portarsi a casa il primo set 7-5. Nel secondo, l’azzurra firma il break nel secondo game e mantiene il gioco di vantaggio per poi chiudere al primo match point nell’ottavo game e conquistare l’accesso ai quarti.

