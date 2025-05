A Roma arriva pure il gelato dedicato a Sinner. L’inventore svela la ricetta: “Mi sono ispirato al suo modo di essere”

Eugenio Morrone, maestro gelatiere nonché campione del mondo di gelateria, ha svelato come è nato il gusto dedicato al numero 1 del tennis

Da Sinner al Papa. Con il rientro in campo agli Internazionali d’Italia del numero uno del tennis mondiale, alla sua prima apparizione dopo i tre mesi di stop per il caso Clostebol, spunterà tra gli stand del Foro Italico anche il gelato ‘Sinner’ con tonalità rigorosamente arancioni. Una dolce ‘invenzione’ di Eugenio Morrone, maestro gelatiere nonché campione del mondo di gelateria che però guarda già oltre. In laboratorio sta preparando con il suo staff un gelato che rispecchi gli stili e il gusto del nuovo Pontefice Leone XIV, lo statunitense Robert Prevost.

“Ogni volta che succede qualcosa proviamo a fare una dedica. Sì, ho scoperto che il nuovo Papa è tifoso della Roma e che gioca a tennis. Sono andato alla richiesta dei suoi stili e dei suoi gusti. Lo abbiamo sempre fatto, anche con Sinner“, ha detto Morrone a LaPresse. In attesa che arrivi sul bancone il nuovo ice cream dedicato al Pontefice c’è una vecchia ricetta da riproporre. L’idea di un gelato per Jannik infatti parte da lontano, dai tempi degli Australian Open.

“È nata un anno fa, quando ancora doveva scalare la classifica, sono sempre stato un suo grande ammiratore e vista la sua semplicità ho pensato di fare un gelato che richiamasse il suo modo di essere. Un sorbetto con il mandarino tardivo, l’arancio, il limone e la carota che è il gusto principale. C’è dunque la dolcezza della carota con l’asprezza degli agrumi. E’ un gelato funzionale a basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre, proprio per gli sportivi“, ha aggiunto il maestro pasticcere che in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la Centrale del Latte presenterà presso lo stand Gelofresco il suo prodotto.

