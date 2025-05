“Papa Leone XIV è un americano latino. Ama il calcio ed è un grande tifoso di una squadra italiana”: la rivelazione dell’amico di Prevost

Come Francesco, anche il nuovo Pontefice ha una passione per gli sport. Il racconto di Padre Pagano: "Mi ha chiamato dopo la vittoria contro la Fiorentina e mi ha fatto una battuta"

La tradizione è stata inaugurata da Papa Francesco, da buon argentino appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo. In quella continuità tra Bergoglio e il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si può inserire anche la passione per lo sport e per il pallone. Già, non solo il tennis, come in molti hanno ricordato dopo l’habemus papam. A Robert Francis Prevost piace anche il calcio ed “è un grande tifoso della Roma“. La rivelazione arriva da padre Giuseppe Pagano, agostiniano come Prevost e amico del nuovo Papa, che ha studiato con lui nel 1983 a Roma.

Giovedì sera è esplosa la grande festa nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l’elezione di Leone XIV. Da cardinale, come generale dell’Ordine Agostiniano, Prevost è stato a trovare i confratelli di Firenze appena l’anno scorso, il 7 aprile 2024, in concomitanza con la presentazione del restauro della Trasfigurazione di Pier Francesco Foschi (1502-1567), una pala d’altare conservata nella basilica di Santo Spirito. Padre Pagano lo conosce bene: dopo gli studi insieme, “ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma”.

Pagano attribuisce a Prevost doti umane importanti: “Con lui si stabilisce velocemente un rapporto di fiducia reciproca” e “quando abbiamo viaggiato insieme ci siamo pure divertiti, è una persona che vuole conoscere, si interessa alle cose, ha molti hobby“. Tra questi, “ama guidare la macchina, lo farebbe per ore”. E poi c’è appunto il tennis, il calcio e non solo: “Ama gli sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: ‘La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte'”.