Il match tutto italiano a Parigi sarà visibile - oltre che sui canali Eurosport - anche gratuitamente su Nove e su nove.tv. Si giocherà non prima delle 19 sul Philippe-Chatrier

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La storica prima semifinale Slam con due italiani in campo è visibile per tutti gratis e in chiaro. Il match tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in programma oggi nel prima delle ore 19 al Roland Garros sarà infatti trasmesso anche gratuitamente sul canale Nove del digitale terrestre e non solo su Eurosport.

Il match si gioca oggi, venerdì 5 giugno, nella sessione serale del Philippe–Chatrier, e vede di fronte le due rivelazioni del torneo sfidarsi nel penultimo atto del torneo: comunque andrà, l’Italia avrà un rappresentante nella finale di domenica, nonostante l’assenza di Jannik Sinner. Cobolli arriva alla sfida dopo dei mesi in crescendo e vuole definitivamente consacrarsi nell’élite del tennis: vincendo infatti si assicurerebbe la top 10. Dopo Zverev, è il giocatore che fin qui è rimasto meno tempo in campo.

Discorso inverso invece per Matteo Arnaldi, arrivato in semifinale Slam (la prima della sua carriera) dopo un exploit incredibile: nel 2025 un problema al piede lo ha tormentato, qualche mese fa ha ritrovato continuità, poi dal Challenger vinto a Cagliari ha sempre avuto un rendimento in crescendo, fino alla semifinale del Roland Garros, arrivata dopo il derby ai quarti di finale contro Matteo Berrettini, costretto al ritiro per un problema all’anca. Ha già guadagnato 70 posizioni nel ranking: è arrivato a Parigi da 104 al mondo, sarà nella peggiore delle ipotesi il numero 34 del mondo.

Roland Garros, il programma completo di venerdì 5 giugno

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 14:30

Jakub Mensik – Alexander Zverev

Non prima delle 19:00

Matteo Arnaldi – Flavio Cobolli

COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle 12:00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos – Simone Bolelli/Andrea Vavassori

A seguire

Katerina Siniakova/Taylor Townsend – Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani

A seguire

Shuko Aoyama/Hsieh Su-Wei Liang – Anna Danilina/Aleksandra Krunic

Roland Garros 2026, semifinale Cobolli-Arnaldi: dove vedere in tv e streaming (anche in chiaro)

La semifinale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si gioca venerdì, 5 giugno, non prima delle 19 sul Philippe-Chatrier. Come tutte le altre partite, il match viene trasmesso sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Ma c’è una novità: il match viene trasmesso anche in chiaro, sul canale Nove. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, ha infatti deciso di trasmettere in chiaro il match che vede due italiani protagonisti. È stata una decisione da parte del gruppo che ne detiene i diritti, in quanto la nuova norma – che prevede l’obbligo di trasmettere in chiaro i match rilevanti con gli italiani impegnati in tornei importanti (come ad esempio Slam, Masters 1000 e Finals) – “decorre dalla scadenza dei contratti in essere“.

In sintesi: Discovery ha i diritti del Roland Garros fino al 2030. Ciò significa che fino al 2030 sarà a discrezione di Discovery decidere – anche in accordo con gli altri partner (i match dello Slam parigino sono visibili anche su HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels) – la trasmissione o meno in chiaro dei match in questione.