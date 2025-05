Il Papa tennista, Leone XIV cresciuto tra rovesci e demi-volée: “Mi considero un dilettante, non vedo l’ora di tornare in campo”

Il cardinale Prevost ha sempre avuto una grande passione per lo sport e in particolare per la racchetta: è stato eletto Pontefice proprio durante gli Internazionali in corso a Roma

Il primo Papa nordamericano della storia giocava a tennis: “Mi considero un tennista dilettante”. Ora conosciuto da tutto il mondo come Leone XIV, sul campo da gioco – e per gli avversari – era semplicemente Robert Francis Prevost: “Questo lavoro non mi ha mai lasciato troppo tempo libero per giocare. Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni di allenarmi. Non vedo l’ora di tornare in campo”, queste erano state le sue parole rilasciate a augustinianorder.org.

Grande agonista (ha rivelato chi lo conosce da sempre), cresciuto tra rovesci e demi–volée, a causa dei sempre più frequenti impegni all’interno della sua diocesi, ha dovuto dire addio a un posto nel ranking. “Mi piace molto anche leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare, vedere e godere di posti nuovi e diversi”. Non solo tennis: Papa Leone XIV è amante di tutti gli sport,ma soprattutto è un grande tifoso della Roma. Poche ore dopo la chiusura del Conclave, Padre Giuseppe Pagano ha infatti rivelato ad Ansa: “L’ho sentito dopo la vittoria contro la Fiorentina. Mi ha detto scherzando: ‘Questa vittoria è il primo miracolo di Francesco dopo la morte'”.

Il Papa tennista nella settimana degli Internazionali

A pochi passi dallo stadio Olimpico e nella settimana degli Internazionali di Roma: questo l’annuncio perfetto per un Papa che ha fatto dello sport un punto di riferimento della sua adolescenza. Dalla fumata bianca delle 18.08 al primo discorso, passando per l’Habemus Papam, il campo Pietrangeli e l’intero Foro Italico si è fermato davanti ai maxischermi per il primo solenne discorso del nuovo Papa. “La pace e la fratellanza tra i popoli rappresentano da sempre i valori fondanti e universali dello sport: temi oggi più che mai di attualità. Tutto il mondo del tennis si unisce oggi all’ideale abbraccio del Mondo al nuovo pontefice”, è il messaggio lasciato durante la partita tra Fognini e Fearnley. Nato a Chicago, agostiniano e grande amante dello sport: così, Leone XIV si è presentato a milioni di fedeli e al mondo intero.