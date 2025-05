“Uccide i bambini più poveri del mondo”. L’accusa di Bill Gates a Elon Musk per i tagli a Usaid

“L’uomo più ricco del mondo uccide i bambini più poveri del mondo”. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, parlando con il Financial Times accusa senza mezzi termini Elon Musk: la tesi è che i tagli inferti all’agenzia statunitense per gli aiuti umanitari (UsAid) da parte del Doge, il Dipartimento sull’efficienza dell’amministrazione Trump guidato proprio dal CEO di Tesla e SpaceX, mettono a rischio la vita di molti soggetti fragili. Un esempio? Musk, ha detto Gates, ha cancellato i finanziamenti a un ospedale nella provincia di Gaza, in Mozambico nella convinzione errata che gli Stati Uniti stessero fornendo preservativi ad Hamas a Gaza, in Medio Oriente. Confusione geografica a causa della quale, sostiene, diversi bambini potrebbero essere stati “contagiati dall’HIV”.

Gates taccia Musk di “agire per ignoranza“, sottolineando che la mannaia sull’agenzia, che secondo l’imprenditore sudafricano era “l’ora di far morire”, ha avuto conseguenze tragiche per la crisi umanitaria in corso. Sono rimaste nei magazzini quantità enormi di cibo e farmaci che avrebbero potuto salvare vite, col rischio che in molte parti del mondo ritornino malattie come il morbillo, l’Aids e la poliomelite.

Nell’intervista Gates ha anche annunciato la chiusura della “Gates Fundation” nel 2045. Il cambiamento è stato deciso per “urgenza e opportunità poiché da una parte i progressi dell’intelligenza artificiale aumentano le chance per ottenere il benessere dell’umanità, dall’altra i governi riducono i finanziamenti sugli aiuti”. Segue un appello agli uomini più facoltosi del pianeta a prendere il suo posto nel lavoro filantropico e umanitario.

La Fondazione, spiega il Ft, continuerà fino ad allora a spendere la maggior parte del suo budget, che salirà a circa 10 miliardi di dollari all’anno, per la salute globale, a partire da vaccini e salute materna e infantile. I critici hanno accusato Gates di usare lo status di ente benefico della sua fondazione come scudo fiscale e di sfruttare la sua fortuna per esercitare un’influenza indebita sulle priorità sanitarie globali. Gates intende lasciare in eredità meno dell’1% del suo patrimonio ai figli. Ha affermato di essere favorevole a una tassa di successione più elevata per impedire la “ricchezza dinastica” e a una “tassazione molto più progressiva”.