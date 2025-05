Aiuti umanitari in crisi, il World Food Programme ridurrà il personale del 30%. Tagli anche all’Unhcr e all’Unicef

I tagli inflitti da Donald Trump, ma anche da alcuni paesi europei, ai programmi umanitari dispiegano i primi effetti tangibili sugli organismi internazionali. “Le Nazioni Unite stanno avviando una ‘revisione umanitaria’: riducendo il personale e riorganizzando le priorità”, ha detto Tom Fletcher, responsabile degli aiuti di emergenza dell’organizzazione, nel giorno in cui Reuters rivela la possibile fusione del World Food Programme, dell’Unicef, dell’Oms e dell’Unhcr in un unico ente.

Il primo a fare le spese della scure del Doge di Elon Musk è il Wfp, la più grande agenzia umanitaria del mondo. “In seguito a una serie di riunioni in cui il Leadership Team ha esaminato tutti gli aspetti della nostra situazione – si legge in una email emersa il 25 aprile e inviata dal vicedirettore esecutivo Stephen Omollo a tutto il personale -, abbiamo concluso che il WFP deve ridurre la sua forza lavoro a livello mondiale del 25-30%, il che potrebbe avere un impatto su fino a 6.000 ruoli (posti di lavoro, ndr) mentre ci prepariamo per il 2026″. Poche ore dopo il direttore esecutivo Cindy McCain aveva confermato in un’intervista alla Pbs: “Noi, come tutti gli altri, abbiamo perso il 40% del nostro budget. Ora dovremo tagliare posti di lavoro”.

I dati confermano la crisi. Negli ultimi anni il sostegno all’agenzia – finanziata interamente da contributi volontari di governi e privati – ha fatto registrare una riduzione netta. Nel 2024 l’ente ha chiesto alla comunità internazionale 21,1 miliardi di dollari per fornire assistenza a 150 milioni di persone nel mondo ma alla fine dell’anno aveva ricevuto solo 9,75 miliardi. Nel 2023 era andata anche peggio con solo 8,3 miliardi ottenuti sui 23,5 richiesti, il peggiore calo della storia dell’organizzazione. Gli Stati Uniti, che nel 2024 hanno contribuito per il 46% del budget dell’ente, nel 2025 hanno prima chiuso, quindi riaperto alcune linee di finanziamento per poi cancellarle di nuovo. Ma Washington non è stata l’unica a stringere i cordoni della borsa: anche il Regno Unito e molti Stati dell’Ue hanno annunciato riduzioni. Così per il 2025 il Wfp prevede di aver bisogno di 16,9 miliardi per assistere 123 milioni di persone, ma secondo un documento dell’executive board emerso il 7 novembre scorso prevede di raccogliere solo 8 miliardi di dollari.

Uno stop significativo per il Programma Alimentare Mondiale, che negli anni ha raggiunto importanti risultati anche nel trasferimento diretto di denaro, passando dai 10 milioni di dollari a 1 milione di persone in 10 paesi nel 2009 ai 3,3 miliardi arrivati a 56 milioni di persone in 72 paesi nel 2022, ovvero il 35% di tutti gli aiuti distribuiti dall’agenzia nel mondo. La quota era poi scesa nel 2023 a causa dei tagli: quell’anno, ultimo dato disponibile, erano stati distribuiti 2,8 miliardi a 51,6 milioni di beneficiari. Uno strumento ritenuto più efficace nel contrasto alla povertà della distribuzione di derrate alimentari, perché queste ultime sono soggette a influenze di carattere politico e perché diversi studi hanno dimostrato che fornire aiuti monetari diretti, in particolare alle donne, generi un effetto moltiplicatore: spesso il denaro viene reinvestito in attività capaci di produrre reddito per le famiglie.

Anche altre agenzie si preparano a tagliare. L’Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – che fornisce assistenza a 43,7 milioni di profughi in tutto il mondo, oltre che ad altri 122 milioni di persone colpite da conflitti e disastri naturali – ridurrà le dimensioni della sede centrale e degli uffici regionali per ridurre i costi del 30% e ridurre le posizioni dirigenziali del 50%. L’Unicef, agenzia Onu per l’infanzia, prevede che i suoi finanziamenti saranno inferiori di almeno il 20% nel 2025 rispetto al 2024. L’Oim, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha dichiarato di aver subito un calo del 30% dei finanziamenti nel 2025, principalmente a causa delle decisioni prese a Washington, e di aver ridotto il personale della sede centrale del 20%. Anche l’Ocha, Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, ha fatto sapere che taglierà del 20% dei suoi 2.600 dipendenti che operano in più di 60 paesi a causa di “tagli brutali” che hanno causato un deficit di quasi 60 milioni di dollari.