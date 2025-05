Internazionali, tra meme e video Sinner è già ovunque sui social. Il professor Bifulco: “Si chiama logica del prosumerismo, ecco come funziona”

Narrazione, iper-attenzione e ingorgo informativo. Per il ritorno ufficiale in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol bisogna aspettare sabato 10 maggio, ma sui social è già tornata la Sinner–mania. Con l’inizio degli Internazionali di Roma, meme, hashtag in tendenza e video motivazionali stanno intasando la homepage di tantissimi utenti: “C’è molta attenzione in tutto quello che fa Sinner: i social amplificano inevitabilmente questo processo di notorietà e aggiungono traffico, ma la differenza sta nel tipo di racconto che viene creato”. A dirlo, a ilfattoquotidiano.it, è il professore Luca Bifulco, titolare della cattedra di Sociologia dello sport all’Università Federico II di Napoli: “La sospensione ha aggiunto una narrazione a un racconto sicuramente efficace. Si tratta di una drammaturgia rilevante rispetto a quello che oggi è Sinner. Il tanto atteso ritorno e l’aspettativa di un torneo vincente: due ingredienti che rendono il tennista altoatesino l’atleta in cui potersi identificare”. Una cosa è subito chiara: senza l’elemento del grande campione, non ci sarebbero tutte queste aspettative e questa iper-attenzione mediatica. Quanto accaduto nell’ultimo anno al numero al mondo sposta inevitabilmente gli equilibri sui social.

La logica del prosumerismo: “L’utente diventa attivo”

Se in campo Sinner è la perfetta rappresentazione di “aura d’impassibilità”, gli utenti social amplificano il processo in maniera esponenziale: “Si entra nella cosiddetta logica del prosumerismo: l’appassionato digitale non è più solo un semplice lettore, ma porta informazione (e produce contenuti) entrando così nel famoso meccanismo di comunicazione digitalizzata. Dunque, assistiamo a un processo di comunicazione-informazione che viene amplificato a dismisura a seconda dell’attività del consumatore. Inevitabilmente, questa intensificazione del contenuto online interagisce con i media tradizionali attraverso logiche interne specifiche”. Così, le radio e la televisione seguono il flusso del web: tutto quello che fa Sinner – anche fuori dal campo – diventa notizia.

L’iper-attenzione porta all’effetto contrario?

C’è poi da considerare un altro aspetto: troppa sovraesposizione porta all’astio e alla ridondanza? “Il mondo del tifoso e dell’appassionato è eterogeneo: diventa normale trovare chi si scoccia della situazione perché l’informazione diventa ridondante e oppressiva, ma veramente si tratta di una porzione limitata di fan. Quello che sicuramente fanno i social è una polarizzazione del dibattito, per esempio tra chi è pro e chi è contro, che va a creare una sorta di dicotomia”. Più semplicemente, si tratta di un “ingorgo informativo che va di pari passi con l’importanza dell’evento”. L’eccesso di visibilità è momentaneo: tutto scorre, soprattutto nei social. E anche in maniera abbastanza rapida.

“La FITP è diventata un caso di studio globale”

Dietro ai successi in campo di Sinner, c’è anche il lavoro della Federtennis che dispone di un sistema organizzativo mediatico molto forte: “Attualmente, la federazione di tennis italiana è oggetto di studio in tutto il mondo: è un sistema che sta funzionando molto bene. Ha la capacità di raccontare gli eventi con grande efficacia: questo ha permesso all’Italia di non essere più riconosciuto come il paese calciofilo per eccellenza”. È tutto frutto di un effetto a cascata: senza narrazione non ci sarebbero tutti questi occhi puntati, ma è grazie ai risultati sportivi di Sinner se oggi si continua a parlare di lui con insistenza. Soprattutto quando c’è un grande evento che lo potrebbe vedere protagonista e vincente a casa sua.