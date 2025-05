Internazionali 2025, Sinner contro Lehecka: com’è andato l’allenamento dell’altoatesino

Il numero uno al mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico. Tanti i tifosi non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo la sospensione di tre mesi

Autografi su palline e cappellini al grido di: ‘Sinner, Sinner’. Così si è conclusa la lunga giornata del numero uno al mondo che al termine dell’allenamento di circa un’ora e 40 minuti svolto con Jiri Lehecka, in vista dell’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, si è fermato per salutare i sui fan. Nella giornata di ieri, lunedì 5 maggio, l’altoatesino ha perso il primo set con il ceco 6-4, poi nel secondo sul punteggio di 3-2 per l’azzurro i due tennisti hanno finito il test con un tie break vinto dal ceco 7-4.

Il numero uno al mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l’occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Dall’altra parte della rete il ceco, 38esimo del ranking Atp e coprotagonista dello show. Sinner è entrato in campo con maglietta bianca e pantaloncini neri, con i capelli rossi coperti da un cappellino blu scuro, e accompagnato dal boato del Centrale. Ad accompagnarlo, l’immancabile coro “alè alè alè Sinner”, che ha strappato un sorriso anche al solitamente imperturbabile altoatesino. Un “forza Milan” (la squadra per cui tifa Sinner, ndr) gridato da un giovane tifoso ha provocato le risa del Centrale, mentre in campo i due tennisti hanno cominciato ad aumentare l’intensità degli scambi.

Dopo essersi esercitato con il dritto da fondo campo, aumentando via via la forza e la precisione, Sinner è avanzato sotto rete per esercitarsi con le volée. Il numero uno al mondo è apparso inizialmente un po’ lento e impacciato nei movimenti, ma colpo dopo colpo ha ritrovato una buona fluidità nei colpi. Con Lehecka sottorete, Sinner ha provato prima i passanti lungo linea e poi i rovesci da fondo campo. Al servizio l’azzurro, sempre sotto gli attenti occhi di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ha cercato prima di prendere confidenza con il colpo nelle zone centrali, per poi puntare agli incroci delle linee.

L’ultima mezz’ora è stata dedicata a una partitella dove Sinner ha provato subito a imporre il proprio ritmo, forzando fin dal servizio. Subito caldo il dritto, qualche fatica in più in risposta, dove Lehecka ha ribattuto colpo su colpo all’azzurro. Un errore sotto rete sorprende il Centrale, subito riconquistato però con un bel dritto in diagonale che prende contro tempo il ceco. Sinner, nel complesso, ha mostrato una buona tenuta fisica. Lehecka e il suo team hanno chiamato out un passante del numero uno del mondo, provocato i ‘buu’ di tutto il Centrale. L’allenamento si è chiuso con una bellissima palla corta dell’altoatesino e con gli applausi del pubblico. Sinner saluta alzando le braccia e si ferma per firmare autografi ai bambini sugli spalti.