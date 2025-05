Alluvione in Giordania, cascate d’acqua nel sito archeologico di Petra: morti due turisti. Centinaia di evacuati – Video

Una maxi alluvione ha colpito la Giordania nella giornata di domenica 4 maggio: le inondazioni improvvise hanno portato all’evacuazione di 1800 turisti dal sito archeologico di Petra. A causa delle forti piogge, due turisti, una donna belga e suo figlio, sono stati trovati morti oggi, lunedì 5 maggio, come rende noto il portavoce della Direzione per la sicurezza pubblica citato dall’agenzia di stampa Petra. I corpi della donna e di suo figlio sono stati ritrovati nel distretto meridionale di Shobak dalle squadre di soccorso impegnate nelle ricerche dopo che i due erano stati dati per dispersi. Le autorità di Amman hanno aperto un’inchiesta.