Tanto spavento ma alla fine il sospiro di sollievo per un anziano e la nipotina. Nella serata di domenica 15 giugno, infatti, i due volevano passare qualche attimo spensierato e divertente invece sono subentrate paura e preoccupazione. Intorno alle 20, un nonno e la nipotina hanno deciso di fare un giro sulla ruota panoramica sulla banchina di San Domenico a Molfetta, in provincia di Bari. A causa di un guasto tecnico, però, la giostra è rimasta bloccata.

Intervento dei vigili del fuoco

Il proprietario della giostra ha provato a sbloccarla senza riuscirci e così il nonno e la nipotina sono rimasti bloccati in una cabina a quasi venti metri di altezza. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in soccorso i due malcapitati. Dopo lo spavento, nonno e nipotina sono stati messi in salvo, facendo un “giro” nel cestello dell’autoscala dei vigili del fuoco, lunga 40 metri.