Ora sta a noi cristiani e atei prendere il suo Laudato Si' come eredità e metterlo in pratica nel nostro cammino

di Antonella Galetta

Tutto è compiuto. La morte di Papa Francesco mi ha lasciato una tristezza infinita, ero abituata ad ascoltare ciò che aveva da dire in questo mondo troppo ingiusto e complesso. In questi anni come educatrice di Legambiente, oltre alle lezioni scientifiche che ho seguito per aggiornarmi sui temi ecologici nel 2017 acquistai l’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ ispirata a Francesco di Assisi al Santo che amava la natura, gli animali, il pianeta, perché volevo allargare i miei orizzonti.

Io ho trovato questo libro di Bergoglio, rivoluzionario, dal 2015 ha messo nero su bianco i principi dell’ambientalismo infatti l’enciclica inizia dicendo che dovremmo riconoscere la nostra madre Terra come una sorella, che in questo momento protesta per il male che le provochiamo a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni, solo per noi a discapito di chi non ha nulla. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari autorizzati a saccheggiarla.

E quali sono ora le conseguenze? Papa Francesco ha parlato più volte della crisi climatica e di cosa dovremmo fare per arginare questo problema. Ma i capi di Stato che oggi ci rappresentano, non si sono impegnati su questo tema, anzi alcuni addirittura negano il problema. Una delle strade indicate è quella di provare a sentirci intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea.

L’enciclica inizia analizzando la crisi ecologica. La riflessione spazia dai problemi dell’inquinamento, connessi al divario tra i velocissimi tempi della tecnologia e quelli lenti della biologia, ai conseguenti cambiamenti climatici, dagli effetti spesso devastanti, fino al pericoloso diffondersi della cultura dello scarto. Nel terzo capitolo, la denuncia diventa fortemente sociale e politica: ecco perché io penso che molti dei grandi del mondo che erano al funerale di Papa Francesco, avrebbero potuto fare molto di più mettendo in pratica i suoi principi. Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico e politico sembrano concentrati soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercano di ridurre alcuni impatti negativi superficiali, senza andare alla radice della questione. Mai l’umanità ha avuto così tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene.

Ho sempre pensato che la Laudato Si’ fosse rivolta a credenti e non, perché in questo momento dovremmo essere tutti uniti nella volontà di risolvere i problemi del mondo in cui viviamo. La sua morte mi ha lasciato un senso di vuoto molto grande e penso anche a voi e l’unico conforto è stato quello di ripensare a ciò che lui ha scritto.

Il quarto capitolo è dedicato ad una proposta di un’ecologia che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda, partendo dal principio che tutto è connesso. Se ne deduce che la natura non può essere considerata come qualcosa di separato da noi o semplicemente un contorno. Il Papa si preoccupa dell’ambiente delle nostre città, in cui facciamo crescere i nostri figli, dice: “E’ necessario curare gli spazi pubblici, i punti di riferimento urbani, il nostro sentirci a casa all’ interno della città”. Francesco parla come un papà che si preoccupa di farci stare bene in armonia con la natura.

Non ci sono due crisi separate una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola crisi socio-ambientale: le soluzioni richiedono un approccio integrato, per combattere la povertà e prendersi cura nello stesso tempo dell’ambiente.

Il capitolo quinto propone alcune linee di azione in rapporto alle sfide ai compiti delineati: l’idea chiave è quella del dialogo a partire da quello ambientale internazionale, tra politica ed economia e tra religioni e scienze nel servizio alla causa ecologica. L’ultimo capitolo il sesto: educazione e spiritualità ecologica qui Francesco parla di cambiamento che l’umanità deve fare per salvaguardare il pianeta. Occorre, dice Francesco, puntare su un altro stile di vita, educando all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, ed è questo l’impegno che noi educatori dobbiamo provare a trasmettere.

Ora sta a noi cristiani, atei prendere questo testo come eredità e metterlo in pratica nel nostro cammino che non è diverso da quello di Papa Francesco, quindi impegniamoci tutti a salvaguardare la nostra Casa Comune che sarà l’unica cosa che lasciamo ai nostri figli.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!