Crozza-Sechi difende Meloni: “Ha letto il manifesto di Ventotene così bene che Maryl Streep la vuole ne il diavolo veste Prada 2”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Mario Sechi sempre in prima linea nel difendere la Premier Meloni: “Ma la sinistra è invidiosa perché è innegabile che la povera Giorgia sta salvando il mondo che è precipitato in un baratro di disperazione”. E sulle dichiarazioni sul Manifesto di Ventotene: «Ma poi cosa ha fatto di male l’altro giorno alla Camera? Ha solo letto, magnificamente bene, il manifesto di Ventotene. L’ha letto così bene che Meryl Streep l’ha chiamata e le ha detto “senti ti passo la sceneggiatura de “Il Diavolo veste Prada 2” … e le ha detto: Ma devi farla te!”

