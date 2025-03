Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciatore amaricano a chiedere aiuto al Veneto: “Ma, a parte il Veneto… pare che il problema, in America, sia serio: stanno cercando uova ovunque. Ormai ci sono i narcos messicani che nascondono le uova dentro i panetti di cocaina”.

