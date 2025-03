Tre morti e sette feriti, quattro dei quali in condizioni critiche. Uno scontro tra un furgone e un mini-van che trasportava braccianti agricoli si è trasformato in una strage del lavoro. L’incidente stradale è avvenuto nel territorio di Carlentini, lungo la statale 194, in provincia di Siracusa. I due mezzi si sono scontrati frontalmente attorno alle 14. Due persone sono morte subito dopo l’impatto, mentre una terza è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo.

Le tre vittime sono tutte originarie di Adrano, in provincia di Catania. Si chiamavano Rosario Lucchese, 18 anni compiuti da poco più di un mese; Salvatore Lanza, 54 anni, e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti lavoravano in un’azienda catanese, che stavano effettuando la raccolta delle arance per conto di una ditta di Adrano. I braccianti erano impegnati nella raccolta delle arance a Francofonte e stavano rientrando nel loro paese.

Dai rilievi l’impatto è avvenuto fra gli angoli anteriori sinistri dei due mezzi. Questo fa pensare che uno dei due veicoli abbia parzialmente invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’altro mezzo. Fra le ipotesi una disattenzione dovuta alla stanchezza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Augusta. Il tratto di statale è stato chiuso al traffico e in pochi minuti è atterrato anche l’elisoccorso che ha trasportato i feriti più gravi negli ospedali di Siracusa e Catania.