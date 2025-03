La padrona aveva dato l’allarme verso le 21:30: il suo gatto era scappato e si era nascosto sotto un treno in partenza da Roma Termini in direzione Sicilia. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha subito inviato la squadra 1/A della sede Centrale in via Marsala. Il convoglio è stato bloccato e sono partiti i soccorsi. Con molte difficoltà, gli operatori sono riusciti a recuperare l’animale sano e salvo, riconsegnandolo poi alla proprietaria. E a quel punto il treno per Siracusa e Palermo ha potuto lasciare la stazione.