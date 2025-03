Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Foggia alle 20.37 ed è stata avvertita distintamente anche a Bari. La magnitudo provvisoria era stata stimata tra il 4.4 e il 4.9, il dato successivo si è attestato a 4.6. L’area interessata è quella dello Costa Garganica e la profondità è stata individuata a un 5 km. La scossa è stata nitidamente avvertita anche in Basilicata, Molise e Abruzzo. In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Diversi post sulla scossa di terremoto sono stati pubblicati sui social anche dai residenti a Potenza e a Matera. Segnalazioni sono arrivate in particolare da Campobasso e da Pescara. Poco dopo l’Ingv ha registrato una seconda scossa di magnitudo 2.9 sempre sulla Costa Garganica.

“Stiamo monitorando la situazione. Finora non ci sono segnalazioni di eventi critici ma stiamo in allerta” ha detto all’Ansa il capo della Protezione civile della Puglia, Barbara Valenzano, parlando delle due scosse. La prima è stata registrata tra i Comuni di Lesina e Sannicandro Garganico, nel Foggiano, ed è stata seguita alle ore 20.42 da una nuova scossa di magnitudo 2.9, registrata sempre lungo la costa garganica.