Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3.5 registrata alle 19.44 e avvertita anche a Napoli. Un terremoto che ha interrotto il periodo di quiete sismica nella zona, dove l’ultima scossa – lieve, magnitudo 1 – risaliva alle 3.52. Ventiquattro ore dopo la scossa che ha fatto tremare il capoluogo campano e i Campi Flegrei, l’obiettivo è il ritorno alla normalità. Per molti, ma non per tutti. C’è chi infatti non ce l’ha fatta a tornare a casa e ha preferito trascorrere la notte in auto o raggiungere i centri di accoglienza allestiti dai comuni interessati tra Napoli e l’hinterland o trasferirsi momentaneamente dai parenti.

Continuano intanto le verifiche di stabilità degli edifici dopo i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.4 mentre in alcune strade ci sono ancora i segni del terremoto con i calcinacci caduti e in alcuni stabili si sono aperte delle crepe ora all’attenzione dei tecnici. Tra i cittadini di Bagnoli resta la paura: lo sciame sismico oggi sembrava concluso, poi intorno alle 19.44 la terra è tornata a tremare con magnitudo 3.5. Molti trascorreranno anche la prossima notte nelle auto o nei centri di accoglienza. “Attendiamo che le autorità tecnico scientifiche ci diano valutazioni definitive sullo stato di allarme. Nelle prossime settimane credo dovremo ripetere delle esercitazioni per rendere più chiare ai cittadini le cose da fare”, dice il governatore Vincenzo De Luca, aggiungendo che la Regione chiederà al Governo “la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui dei prestiti per le abitazioni e la sospensione dei contributi previdenziali per le aziende dei Campi Flegrei”.