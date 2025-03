Le indagini sulla ‘ndrangheta al Nord, sul delitto Gucci e i sequestri di persona. L’ex poliziotto Carmine Gallo, morto a 66 anni mentre era ai domiciliari per le accuse nell’inchiesta sui dossier illegali di Equalize, aveva avuto un ruolo chiave in decine di indagini di rilievo nella storia giudiziaria italiana. Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, era entrato in polizia nel 1978 e per oltre trent’anni è stato in prima linea nelle operazioni più delicate in Italia e all’estero contro i clan calabresi, al punto da guadagnarsi la fama di “superpoliziotto”, in particolare per il suo ruolo nella risoluzione di due sequestri eccellenti e nella ricostruzione degli affari delle ‘ndrine Papalia e Sergi.

Si era occupato dei rapimenti di Cesare Casella, prelevato a Pavia nel 1988 e rilasciato il 30 gennaio 1990 dopo due anni di prigionia, e dell’imprenditrice Alessandra Sgarella, rapita nel dicembre 1997 in viale Caprilli a Milano e tenuta sequestrata in Calabria per nove mesi prima di essere liberata. È sempre lui al centro della risoluzione del delitto di Maurizio Gucci, assassinato mentre andava in ufficio da una banda capeggiata dall’ex moglie Patrizia Reggiani. “Quando andai ad arrestarla voleva andare in carcere con una pelliccia, le prestai il mio giaccone”, aveva ricordato Gallo tempo fa. E c’è il suo contributo decisivo anche nelle indagini che portarono alla cattura a Padova del killer Michele Profeta.

Il filo rosso è la sua capacità di parlare con tutti e raccogliere confidenze. Come quelle di Saverio Morabito, narcotrafficante legato ai principali boss della ‘ndrangheta al Nord che con le sue rivelazioni – raccolte per anni da Gallo – darà il là all’inchiesta Nord-Sud del 1993 che rivelò i business dei Papalia e dei Sergi tra la Calabria e l’hinterland milanese. Il nome di Gallo compare anche nella strage di Duisburg del 2007, quando divenne il referente degli investigatori tedeschi.

E così via via, di encomio in encomio, che alla fine della carriera in polizia saranno quaranta. Il suo ultimo incarico era stato quello di vicedirigente del commissariato di Rho-Pero e nel 2015 aveva gestito la sicurezza dei Capi di Stato arrivati in città per l’Expo. Dopo la pensione, era stato condannato – a fine 2019 – dalla Corte d’Appello di Milano per rivelazione di segreto e favoreggiamento e poi ha ottenuto la “riabilitazione”. Era stato “coinvolto nell’indagine Testuggine della Dda di Venezia ed il Ros di Padova aveva accertato il suo coinvolgimento in torbide vicende”, scrivevano i carabinieri di Varese che avevano indagato su di lui nell’inchiesta sui dossier illegali, per la quale era ai domiciliari a ottobre.

Amministratore delegato della società Equalize di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano autosospesosi dopo l’esplosione del caso, l’ex superpoliziotto era accusato di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a banche dati strategiche nazionali per carpire informazioni sensibili. Agli uffici della società in via Pattari, a due passi da piazza Duomo, si rivolgevano in tanti sia per vicende legati ai loro affari che per questioni private.

Ma durante l’inchiesta, grazie ai verbali di Nunzio Samuele Calamucci, capo della banca degli hacker di Equalize, stanno emergendo anche legami con le agenzie di intelligence e i servizi segreti. Il filo rosso che ritorna. “In 41 anni ho servito le istituzioni e anche adesso collaborerò”, disse subito dopo gli arresti. Poi a dicembre era rimasto per sette ore davanti agli inquirenti. Aveva parlato anche dei contatti con uomini di Aisi e Cia. All’alba di domenica, la morte nella sua casa di Garbagnate Milanese.