costruire gambe centriste di future coalizioni progressiste (ancora spazio fuori dal bipolarismo. E mentre Calenda attacca e lancia (pen)ultimatum al Pd di Schlein, altri si affacciano nel sempre affollato campo del centrismo. O meglio, tornano. L’obiettivo? Lanciare un nuovo partito, entro l’ottobre 2025. E, ancora una volta, ricostruire il Centro: “Manca un soggetto credibile, un partito vero che non faccia la stampella né alla Meloni, né alla sinistra“. Parola di Michele Boldrin, economista, che già ci provò nel 2012 con la lista di Fare per fermare il Declino. Esperienza finita tra gli scandali dei titoli di studio di Oscar Giannino, le batoste elettorali (meno di 400mila voti e 1,2% alle Politiche alla Camera) e la successiva faida interna. Tredici anni dopo, però, Boldrin ritenta, con il movimento Drin Drin: “Ma è un give back per il Paese, non ho intenzione di candidarmi a 70 anni”, promette nel corso di una conferenza a Montecitorio, per lanciare l’iniziativa. C’è chi vaneggia didi future coalizioni progressiste ( Ruffini ), chi continua a rivendicare di essere l’unico soggetto moderato (Forza Italia nel centrodestra). E chi si autoconvince ci sia. E mentre Calenda attacca e lancia (pen)ultimatum al Pd di Schlein, altri si affacciano nel sempre affollato campo del centrismo.. L’obiettivo? Lanciare un nuovo partito, entro l’ottobre 2025. E, ancora una volta,: “un partito vero che“. Parola di, economista, che già ci provò nel 2012 con la lista di. Esperienza finita tra gli scandali dei titoli di studio di Oscar Giannino, le batoste elettorali (meno di 400mila voti e 1,2% alle Politiche alla Camera) e la successiva faida interna. Tredici anni dopo, però, Boldrin ritenta, con il: “Ma è unper il Paese, non ho intenzione di candidarmi a 70 anni”, promette nel corso di una conferenza a Montecitorio, per lanciare l’iniziativa.

Accanto a lui c’è l’imprenditore, già volto dei salotti tv e pure youtuber, Alberto Forchielli. Al quale non importa il passato: “Nelle startup i migliori sono persone che hanno già fallito una volta. Michele rispondeva a queste caratteristiche in modo perfetto”. Risate in sala. E sorride pure Calenda, che ascolta tra la platea in sala stampa e che con la sua Azione ha “ospitato” il neonato movimento Drin Drin (10mila iscritti, ndr), affinché presentasse il suo progetto. Si vede pure il presidente di +Europa, Matteo Hallissey. E Fabio Massimo Castaldo, l’ex M5s già vicepresidente del Parlamento Ue poi passato ad Azione. Il mantra è ancora lo stesso: né a destra, né a sinistra, giurano Boldrin e Forchielli. “C’è un potenziale del 15%, possiamo già recuperare dall’astensionismo”. E i partiti centristi attuali? ‘”Cosa vi differenzia, in cosa hanno fallito, perché dovrebbe finire in modo diverso rispetto ai flop del passato”, chiede IlFattoquotidiano.it. Calenda ascolta in prima fila, cambia espressione, capisce che è meglio non attendere la risposta. E toglie il disturbo. “Vi lascio dire tutte le cose perfide che si possono dire, ho una riunione. Ciao e grazie. Ora Michele sei libero…”. Ironico, certo. Forse infastidito, c’è chi mormora in sala. Saluta tutti e va via. “Mi diverto di più se ci sei, ora mi togli il gusto di dire cattiverie”, sdrammatizza Boldrin. Risate in sala. E sorride purein sala stampa e che con la sua Azione ha “ospitato” il neonato movimento Drin Drin (10mila iscritti, ndr), affinché presentasse il suo progetto. Si vede pure il presidente di. El’ex M5s già vicepresidente del Parlamento Ue poi passato ad Azione.Ciao e grazie. Ora Michele sei libero…”. Ironico, certo. Forse infastidito, c’è chi mormora in sala.. “Mi diverto di più se ci sei, ora mi togli il gusto di dire cattiverie”, sdrammatizza Boldrin.

Passano pochi secondi, Forchielli sembra già quasi smontare il tentato flirt con Azione. Non si tiene: “Renzi e Calenda hanno preso l’8%, poi hanno litigato come cani. Poteva essere un buon inizio, ma così non si fa“. Certo, “non siamo settari, siamo disposti a parlare, è infantile dire andiamo uno tutti contro l’altro”. E ancora: “Se ci sono i presupposti per non snaturarsi e fare un dialogo con forze come Azione e +Europa…”. Più che per un futuro matrimonio, sembrano già le basi per nuove avventure del litigioso centrismo.