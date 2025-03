Attacco indiscriminato del leader di Azione Carlo Calenda contro l’opposizione (tranne Italia Viva, che non è citata) a proposito del mancato sostegno del centrosinistra al piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen. Ospite de L’aria che tira (La7), il senatore, commentando le parole dei 5 Stelle e di Avs in Aula, accusa: “Sono bambini che dicono idiozie in libertà: Ricciardi cita Crosetto, Grimaldi di Avs parla di conigli mannari. Non c’è niente di decoroso. Io sono dell’opposizione, ma non faccio affatto parte di questa combriccola, perché presentano problemi complessi in modo indegno“.

Poi attacca il sindaco di Roma e il Pd: “Oggi Gualtieri ha detto che è meglio spendere i soldi per un’Europa della cultura e non delle armi. Ma che cacchio vuol dire? È la sagra della banalità e del luogo comune, intanto di un Pd che si è completamente grillinizzato. È totalmente ipocrita la posizione della Schlein: il Pd, per andare dietro ad Avs e al M5s, non è un partito adatto a governare, anche perché, peraltro, i socialisti europei chiedono l’investimento comune”.

Inevitabile il j’accuse a Giuseppe Conte: “Quando lui e Gualtieri dicono che bisogna investire in sanità e in cultura, io ricordo che sono i due signori che hanno fatto il più grande buco di bilancio della storia dell’umanità con 130 miliardi di Superbonus. Il loro ragionamento si chiama populismo d’accatto, esattamente come quello di Salvini“.

Il leader di Azione assolve solo Forza Italia, mentre su Meloni non si esprime “perché non si capisce ancora la sua posizione”. E cita per la terza volta Gualtieri: “Il 15 marzo ci sarà una bellissima manifestazione indetta da Repubblica per l’Europa. Ma quando Gualtieri parlerà da quel palco, cosa dirà? Che l’Europa si costruisce senza difesa? Non se ne può più di questa ipocrisia, non è più accettabile. Quelli che sono europeisti (Pd, ndr) negano la dimensione di potenza della Ue, dicendo che non vogliono un’Europa più potente e parlano di Green. Ma che cacchio vuol dire?”.