Nel borgo di Pomaia, alle pendici delle colline pisane, in val di Fine, dove oggi si trova una cava abbandonata, sorgerà il primo monastero buddhista tibetano in Italia in grado di fornire ospitalità a circa cento fra monaci e monache. La novità non solo per il nostro Paese ma anche per l’universo buddhista europeo, visto che sarà il primo monastero costruito da zero, sarà presentato sabato a Milano dall’abate di Kopan Khen Rinpoche e dal fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi, con accanto l’architetto Gino Zavanella dello studio Gau Arena.

Il progetto ha avuto una lunga gestazione. Lama Yeshe e Ghesce Ciampa Ghiatso ne parlarono insieme a Kopan, in Nepal, anni fa. Molte proposte da allora sono state prese in considerazione: alcune, come il costruire sulla roccia, sono state scartate; altre sono state ritenute troppo invasive e non in armonia con il territorio. Dopo lo studio dell’Università di Pisa del 2008, gli architetti hanno elaborato piani più dettagliati che sono stati proposti all’amministrazione comunale nel 2011. Quest’ultimi sono alla base del progetto più recente, presentato nel 2021, condivisi con le autorità locali in un’ottica di sviluppo di un’architettura il più possibile sostenibile. Il luogo spirituale sorgerà non lontano dall’attuale Istituto Lama Tzong Khapa, un centro di buddhismo tibetano nato nel 1976, proprio nella piccola frazione del comune di Santa Luce.

Il sito di presentazione del progetto spiega che “l’architettura sarà sensibile sia alle tradizioni antiche, sia al contesto paesaggistico e seguirà un percorso di eco-sostenibilità, garantendo così un basso impatto ambientale, risparmio energetico e di risorse. L’utilizzo delle specie della flora mediterranea, tipiche della zona, e la creazione di un parco della contemplazione con il miglioramento dell’antica sentieristica, sarà il modo in cui l’associazione darà un contributo al recupero di un’area martoriata, in origine espressione della ricca macchia mediterranea e del grande bosco di Santa Luce. Verrà inoltre tutelata la fauna selvatica esistente, con la presenza accertata anche di alcuni lupi”.

Il progetto prevede alcuni spazi riservati al silenzio e alla contemplazione, ma fondamentalmente sarà aperto al contatto con gli altri, al consiglio spirituale e al dialogo interreligioso. Sabato – con tanto di meditazione guidata dalla monaca buddhista Ani Ciampa Tashi – l’abate Rinpoche svelerà i dettagli della nuova costruzione accanto a una riflessione di padre Bianchi che dopo aver fondato Bose – a seguito delle vicende che hanno diviso la comunità – ha dato vita circa un anno fa alla fraternità di Casa della Madia ad Albiano d’Ivrea dove vive con altri sei fratelli e sorelle.