La nuova Ue di Ursula von der Leyen è fatta di più soldi per le armi e meno per la transizione verde. Si ammorbidiscono anche gli impegni per l’ambiente, da ultimo la tabella di marcia per ridurre la nocività dei gas di scarico delle auto. “Proporrò questo mese un emendamento mirato al regolamento sulle emissioni di CO2″ per le auto per far sì che le aziende automobilistiche “abbiano tre anni di tempo invece di uno per adeguarsi agli standard di conformità”, per evitare le sanzioni che sarebbero scattate da quest’anno, ha annunciato oggi la presidente della Commissione Ue dopo aver incontrato i rappresentanti del Dialogo strategico sull’automotive. “Dobbiamo attenerci agli obiettivi concordati” ma anche “ascoltare le voci che chiedono più pragmatismo in questi tempi difficili”, ha aggiunto.

Dopo l’annuncio i titoli delle case automobilistiche europee hanno accelerato in borsa. Volkswagen guadagna oltre il 4%, Renault il 3,7%, Mercedes il 3%. Von der Leyen ha anticipato i punti principali del piano ad hoc per il settore che sarà svelato mercoledì, confermando un intervento urgente per garantire flessibilità alle case automobilistiche dalle multe che scatterebbero quest’anno ai produttori che supereranno il limite di 94 grammi/km di emissioni per le nuove vendite, stimate in oltre 15 miliardi per quest’anno. “Gli obiettivi rimangono gli stessi. Devono essere raggiunti, ma questo significa più respiro per l’industria”, ha precisato von der Leyen, assicurando che saranno accelerati “i lavori sulla revisione dei target 2035 con la piena neutralità tecnologica come principio fondamentale”.

“Sto preparando intensamente il Consiglio europeo insieme al presidente Costa. Domani informerò gli Stati membri tramite una lettera, sul piano ‘Rearm Europe’. Abbiamo bisogno di un massiccio aumento della difesa senza alcun dubbio. Vogliamo una pace duratura. Ma una pace duratura può essere costruita solo sulla forza. E la forza inizia con il rafforzamento di noi stessi. E questo è lo scopo del piano che presenterò agli stati membri domani”, ha detto alla stampa la presidente della Commissione Ue.

“Salvata l’industria auto europea, la Commissione dà ragione all’Italia”, dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Eliminata la tagliola delle multe che avrebbe determinato il collasso del settore. Ora avanti con la piena neutralità tecnologica, l’autonomia strategica nella produzione di batterie e un piano incentivi europeo”, aggiunge il ministro italiano.

Oggi la Commissaria europea all’Ambiente Jessika Roswall, ha presentato i dati di un rapporto sulle ricadute dell’inquinamento: “L’impatto sulla nostra economia è enorme: l’inquinamento atmosferico causa danni fino a 2mila euro a persona all’anno.L’inquinamento incide sulla salute umana più di qualsiasi altra causa ambientale”, ha detto la commissaria stimando in 250mila le morte premature dovute alla scarsa qualità dell’aria.