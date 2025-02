I leader mondiali, da Trump a Meloni, fino a von der Leyen, Biden e Netanyahu. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in un mare di sangue: quello della Striscia di Gaza.

È l’ultimo video generato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha cominciato a parlare di Gaza come della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottesco video di Trump. “Questo mi sembra più realistico”, ha scritto l’autore del video, ripubblicandolo sulle sue storie Instagram.

Il titolo della clip è “Strip in trip” e mostra nella prima scena Trump seduto su una spiaggia che beve un cocktail. Alle sue spalle si infrangono le onde color rosso sangue. Poi arrivano vari leader: l’israeliano Benyamin Netanyahu che, in costume da bagno, ha in mano una pistola ad acqua, poi Joe Biden che mangia il gelato e Kamala Harris che costruisce un castello di sabbia. Ursula von der Leyen spalma la crema solare sul corpo di Trump, Elon Musk piange come un bambino seduto sulla spiaggia con un piccolo razzo bianco tra le mani, poi arrivano anche Giorgia Meloni e Mark Zuckerberg. Nella scena finale, Netanyahu brinda con il tycoon in costume blu intero.