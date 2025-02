È una rara creatura e sfuggente che vaga fra le fitte foreste e i pendii rocciosi situati nelle profondità delle montagne dell’Appennino centrale. L‘orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), è una delle popolazioni di orsi più a rischio di estinzione al mondo. Isolata per secoli, questa sottospecie ha sviluppato caratteristiche uniche che la distinguono dagli altri orsi bruni. Ma con solo circa 50 esemplari rimasti in natura, il suo futuro è in bilico. Per questi sono in atto da tempo sforzi mirati a proteggere questa straordinaria specie. Ma una nuova ricerca ha scoperto un inquietante difetto genetico che potrebbe minacciarne ulteriormente la sopravvivenza. Uno studio condotto nell’ambito del progetto italiano Endemixit ha rivelato una mutazione che compromette la capacità degli orsi di produrre energia, sollevando urgenti preoccupazioni tra i conservazionisti.

L’orso bruno appenninico si è adattato alla vita in montagna, sviluppando dimensioni corporee più ridotte, una dieta più erbivora e un comportamento meno aggressivo rispetto ad altre popolazioni di orsi bruni. Nonostante questi adattamenti, resta estremamente vulnerabile a causa della distruzione dell’habitat, della caccia illegale e della crescente presenza di insediamenti umani. A differenza di altre specie di orsi che prosperano in grandi territori, l’orso bruno appenninico è confinato in un’area piccola e frammentata. Questo isolamento ha portato a una sorta di collo di bottiglia genetica, rendendolo più suscettibile ai disturbi ereditari.

Ora gli scienziati hanno scoperto una mutazione che potrebbe indebolire la specie dall’interno, rendendone ancora più precaria la sopravvivenza. Le ultime scoperte, presentate al 69esimo meeting annuale della Biophysical Society a Los Angeles, fanno luce su una questione genetica cruciale. I ricercatori hanno identificato una mutazione nella subunità ND5 del Complesso respiratorio I, che svolge un ruolo fondamentale nella funzione mitocondriale. I mitocondri, spesso chiamati le “centrali elettriche” delle cellule, generano l’energia necessaria per la sopravvivenza. Quando questo sistema fallisce, le conseguenze possono essere gravi. La mutazione individuata compromette la produzione di energia e porta ad un aumento di sottoprodotti nocivi come le specie reattive dell’ossigeno. Queste molecole danneggiano le cellule e ne accelerano l’invecchiamento, riducendo la durata della vita degli orsi e indebolendo la loro capacità di affrontare lo stress ambientale. “Questa mutazione sembra avere un impatto significativo su questi orsi”, spiega Nunzio Perta, uno studente laureato nel laboratorio di Daniele Di Marino presso l’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, in Italia. “È come se funzionassero costantemente con le batterie scariche. Questo – aggiunge – potrebbe rendere più difficile la loro sopravvivenza, soprattutto in un ambiente difficile”.

L’orso bruno appenninico deve sopportare inverni rigidi, lunghi periodi di scarsità di cibo e minacce da parte dell’attività umana. Livelli di energia ridotta potrebbero rendere loro più difficile immagazzinare abbastanza grasso per il letargo, difendere il loro territorio o trovare sufficienti fonti di cibo. Questa debolezza potrebbe influire anche sulla riproduzione, causando un ulteriore calo della popolazione. Sebbene la mutazione genetica rappresenti una seria minaccia, i ricercatori ritengono che possiamo essere modi per aiutare gli orsi a far fronte alla situazione. Un approccio promettente prevede una modifica della dieta. Poiché la mutazione aumenta la produzione di specie reattive dell’ossigeno, gli scienziati stanno valutando se determinati alimenti possano aiutare a contrastare il danno. Una possibile soluzione consiste nell’aumentare la disponibilità di piante ricche di antiossidanti nel loro habitat. Perta suggerisce che piantare più specie di bacche autoctone potrebbe essere utile. Queste piante potrebbero fornire agli orsi fonti naturali di antiossidanti, aiutare a neutralizzare le molecole dannose e migliorare la loro salute generale.

“Comprendendo la base molecolare di questi problemi genetici, speriamo di creare un piano per proteggere questi orsi nel loro ambiente naturale”, afferma Perta. “Gli orsi sono una parte cruciale dell’ecosistema davvero unico che abbiamo qui in Italia”, aggiunge.

Oltre alla loro sopravvivenza, infatti, questi orsi svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute del loro ecosistema. In quanto grandi mammiferi, aiutano a regolare le popolazioni di prede, a spargere semi e a influenzare la crescita della vegetazione. La loro presenza plasma l’equilibrio delle foreste montane, influenzando innumerevoli altre specie.

Se l’orso bruno appenninico dovesse scomparire, le conseguenze ecologiche potrebbero essere profonde. La perdita di un predatore di vertice spesso innesca effetti a cascata, portando alla sovrappopolazione di certi animali e cambiamenti nelle dinamiche delle piante. Proteggere questi orsi significa preservare un’intera rete di vita che dipende dalla loro esistenza. I conservazionisti hanno lavorato instancabilmente per proteggere la popolazione rimanente attraverso il ripristino dell’habitat, misure anti-bracconaggio e campagne di sensibilizzazione pubblica. Ma questa nuova scoperta genetica evidenzia la necessità di un approccio più mirato. Comprendere l’impatto della mutazione mitocondriale potrebbe aiutare a perfezionare le strategie di conservazione. Gli sforzi per migliorare la dieta degli orsi, ridurre i disturbi umani e mantenere la diversità genetica potrebbero essere tutti necessari per dare alla specie una possibilità di combattere. Con una popolazione così piccola, ogni singolo orso è importante e ogni azione intrapresa ora potrebbe plasmare il futuro della specie. Il destino dell’orso bruno appenninico resta incerto, ma c’è ancora speranza.

Valentina Arcovio

Immagine gentilmente concessa da Nunzio Perta