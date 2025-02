Centinaia di fedeli si sono radunati lunedì sera in piazza San Pietro per il rosario dedicato a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì 14 febbraio. Al rosario hanno partecipato i cardinali residenti a Roma, i capi dei Dicasteri della Curia romana e tutta la diocesi di Roma. A presiedere la celebrazione è stato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato: “Anche in questi giorni, da quando il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, una intensa preghiera si eleva per lui al Signore da parte dei singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero”. Ecco le immagini della piazza vista dall’alto.