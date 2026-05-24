Gettonisti presenti nel 54% dei Pronto soccorso. E molti medici desiderano prepensionamento, fuga all’estero o lavoro nel privato

I medici gettonisti che, a tre anni dal decreto che ne programmava lo stop definitivo, sono ancora presenti nella metà dei Pronto soccorso italiani. Sempre in corsia e in attività, nonostante destinati per legge – appunto – a ‘scomparire’. E nel frattempo cresce il malessere dei camici bianchi: il 65% dei medici almeno una volta denuncia di aver sofferto una condizione di burnout, ed è fuga dal Sistema sanitario nazionale con un medico su 4 che pensa al prepensionamento e il 20% di voltare le spalle al pubblico per il privato, mentre il 10% guarda oltreconfine. Un quadro che è emerso da un’indagine condotta dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) su un campione rappresentativo di tutte le Regioni, eccetto Basilicata e Val d’Aosta, presentata al Congresso nazionale a Rimini.

Il Decreto legge 34 del 2023 ha limitato l’uso dei gettonisti, rendendolo possibile solo in via temporanea ed eccezionale, con la progressiva eliminazione dei contratti con cooperative di medici e il divieto di nuove forme di esternalizzazioni non giustificate. Se si considerano le Unità di medicina interna, l’indagine rileva che effettivamente meno del 20% ne fa ancora uso. Le cose però cambiano quando si punta la lente sui Pronto soccorso, dove prestano la loro opera molti medici internisti. Qui il ricorso alle esternalizzazioni avviene nel 54,8% delle strutture, spesso in assenza di specializzazione e di affiancamento con i team dell’ospedale. È il segno di una carenza di personale indicata come priorità su cui intervenire da oltre il 57% dei medici. Una criticità, quella dei gettonisti, sulla quale è intervenuto il ministro della Salute Orazio Schillaci, in videocollegamento al congresso, annunciando l’arrivo di nuovi controlli dei Nas. “Abbiamo messo mano, prima non era mai stato fatto, al problema dei medici gettonisti – ha ricordato – non era un modello da difendere e siamo intervenuti con decisione dando una cornice di regole precise che fino a poco tempo fa non c’era, e abbiamo anche aumentato le indennità di chi lavora in Pronto soccorso per ridurre il fenomeno”. “Ci sono stati dei controlli attraverso i Nas e ci saranno altri controlli”, ha affermato.

Ma il malessere della categoria è crescente e, in generale, le condizioni di lavoro vengono giudicate in peggioramento da 7 professionisti su 10 e questo spinge il 26,4% dei medici a pensare di lasciare anticipatamente il lavoro, mentre il 20,2% pianifica la fuga verso il privato, se non proprio all’estero, come per il 10,1%. A pesare è anche il burnout, che porta con sé ‘stanchezza cognitiva’, più errori diagnostici e peggiore comunicazione.

Uno studio della John Hopkins University School of Medicine rileva come il 36% dei medici in burnout commetta almeno un errore grave l’anno. Percentuale che, proiettata sui numeri italiani, si sostanzierebbe nel rischio di 20mila errori gravi compiuti dai medici, 70mila e oltre da parte degli infermieri per un totale di circa 100mila errori sanitari l’anno. Resta inoltre il fatto che a spingere i medici fuori dall’ospedale sono le peggiorate condizioni di lavoro dentro i reparti, giudicate tali dal 49,5% dei medici internisti e “molto peggiorate” dal 19,7% di loro. Per migliorare la qualità dell’assistenza e le condizioni di lavoro, il 57,2% ha indicato come prioritaria l’assunzione di personale medico e infermieristico, mentre l’opzione più gettonata dal 61,5% è la riclassificazione delle medicine interne da bassa a medio-alta intensità di cura. Un riconoscimento della complessità dei casi che dovrebbe coerentemente tradursi in maggiori dotazioni di letti, personale e tecnologie sanitarie.

I risultati dell’indagine, commenta il Presidente Fadoi Andrea Montagnani, “indicano che la desertificazione degli ospedali pubblici non è uno spettro agitato per interessi di categoria ma un rischio reale. Come uscire da questa situazione ce lo dicono gli stessi internisti: assumere personale e creare un legame forte ospedale-territorio”.