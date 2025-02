Ha tentato di entrare nell’appartamento dove si trova Papa Francesco, al decimo piano del Policlinico Gemelli, ma è stato bloccato. L’attivista influencer argentino per i diritti dei lavoratori, Juan Grabois, ha provato a entrare nella stanza dove Bergoglio è ricoverato da dieci giorni nel desiderio di salutarlo.

Ma l’ingresso nell’appartamento bianco, ribattezzato “Vaticano 3” è blindatissimo e l’uomo, per quanto sia una conoscenza personale del Papa e anche consulente in un dicastero vaticano, è stato prontamente respinto. In queste ore, le condizioni di salute di Bergoglio vengono infatti definite “critiche” e nelle stanze papali del Gemelli, oltre ai medici, possono entrare solo i suoi più stretti collaboratori.

Grabois, 41 anni, è un personaggio molto noto in Argentina e conta oltre 500mila follower su Instagram. Nel 2021 è stato nominato come consulente del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, l’equivalente di un ministero sociale e ambientale della Santa sede.

Grabois e Bergoglio si conoscono da quando l’attuale pontefice era arcivescovo di Buenos Aires. Sposato e padre di tre figli, Grabois è un avvocato e – come volontario – fornisce assistenza legale e servizi di consulenza a cooperative di lavoratori, comunità di contadini, movimenti sociali e sindacati.