Un appello a ”combattere, combattere, combattere”. Un invito a Donald Trump a essere ”presidente a vita”. E poi il braccio teso in quello che, secondo molti osservatori, è stato un ”saluto romano”, il ”saluto nazista”. Così Steve Bannon, l’ideologo del movimento Maga e stratega della prima Amministrazione Trump, ha concluso il suo intervento alla Cpac, la conferenza dei conservatori americani. Il video del suo intervento concluso con il braccio teso e trasmesso in diretta è diventato virale sui social media. In precedenza era stato Elon Musk a finire nel mirino con l’accusa di aver fatto il saluto romano il giorno dell’insediamento del presidente Trump.