Sono gli ottavi dei derby: Real Madrid-Atletico e Bayern Monaco-Bayer Leverkesen. Gli ottavi di una sfida affascinante, almeno guardando al passato: Benfica-Barcellona. Guardando anche il presente: Psg-Liverpool. Dei rimpianti: Bruges-Aston Villa e Psv-Arsenal. Dell’imprevedibile: Borussia Dortmund-Lilla. E di quel che resta del nostro calcio, polverizzato nei playoff con le stroncature di Milan, Atalanta e Juventus in ordine di bastonata: Feyenoord-Inter. Andata il 4 e 5 marzo, ritorno l’11 e il 12.

BOMBAZO

Copertina d’obbligo per Real Madrid-Atletico: le due grandi nemiche della capitale spagnola sono in lotta nella Liga con un punto a favore dei Blancos e il Barcellona terzo incomodo. Ancelotti contro Simeone, il quartetto delle meraviglie Mbappé–Vinicius–Rodrygo–Bellingham (ma l’inglese salterà l’andata per squalifica) contro la fortezza dei Colchoneros. Scrive Marca: “Se dio el bombazo en el sorteo de la Champions…”. Sorteggio bomba, tanto per andarci piano. La storia dice Real: i Blancos hanno vinto tre volte nell’eliminazione diretta e hanno trionfato in due finali. La prima volta nella Coppa dei Campioni 1968-59, in seminale: si rese necessario uno spareggio, vinto 2-1 dal Real. Il resto della narrazione ci porta al decennio precedente: la finale a Lisbona 2013-2014 (4-1 per i Blancos), i quarti di finale 2014-2015 (avanti il Real dopo lo 0-0 al Calderón e l’1-0 al Bernabéu), la finale a Milano 2015-2016 (primo trionfo di Zidane alla guida del Real, ai rigori) e la semifinale 2016-2017, sempre a favore del club di Florentino Perez. La novità sarà lo stadio Metropolitano: ospiterà per la prima volta un derby europeo tra i due grandi nemici. Il bilancio all time: 116 successi Real, 59 Atletico, 63 pareggi. Carlo Ancelotti e Diego Simeone si sono affrontati 26 volte: 9 successi a testa e 8 pareggi. La differenza è che Ancelotti è sempre condannato a vincere in Champions e come ha sottolineato Marca “con lui c’è sempre un eccesso di critica”, mentre Simeone, comunque vada, rischia zero.

IL DERBY TEDESCO

La sfida tutta tedesca è meno affascinante di quella spagnola, anche perché contrappone lo squadrone di Monaco di Baviera alle “aspirine” di Leverkusen, ma in ottica Bundesliga è questa la nuova rivalità. La scorsa stagione il Bayer di Alonso vinse per la prima volta il campionato di Germania. Oggi la classifica vede il Bayern di Kompany in vantaggio con otto punti. I bavaresi si sono qualificati al 94’ nei playoff contro il Celtic, mentre il Leverkusen è approdati agli ottavi senza passare per gli spareggi. Nella sfida recente in campionato, 0-0, ma il Bayer ha dominato. Le due squadre sono nelle mani di allenatori giovani: Kompany ha 38 anni, Alonso 43.

INTER

Le speranze italiane si affidano all’Inter di Simone Inzaghi. Il Feyenoord partiva da sfavorito contro il Milan nei playoff ed è andata come sappiamo: il peggior errore per i nerazzurri sarebbe quello di sottovalutare una squadra che, nel suo stadio di Rotterdam, si esalta. L’Inter ha però un indubbio vantaggio. L’unico precedente risale alle semifinali di Coppa Uefa 2001-2002: 1-0 per il Feyenoord all’andata a Milano, 2-2 al De Kuip al ritorno, con illusoria speranza di rimonta grazie ai gol di Zanetti e Kallon. Discreto il bilancio dell’Inter con le squadre olandesi: 9 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte.

ALTRE

Psg-Liverpool è sfida tra le prime della classe in Ligue 1 e Premier: Luis Enrique contro Slot, Barcola e Kvara contro Salah e Nunez. I Reds sono in lieve calo di forma e l’infermeria è abbastanza affollata: contro il Manchester City, nel match di campionato di domenica (17.30), sono out Bradley, Gakpo e Gomez. Benfica–Barcellona richiama il passato, ma i catalani di Flick sono favoriti. Anche l’Arsenal, secondo in Premier, è superiore al Psv, ma gli olandesi corrono e non si arrendono mai. L’Aston Villa ha qualcosa più del Bruges, a cominciare dall’esperienza dell’allenatore Unai Emery, mentre Borussia-Lilla è campo aperto.

POSSIBILI INCROCI AI QUARTI

Secondo le coordinate di questo sorteggio, in caso di passaggio ai quarti l’Inter affronterà la vincente di Bayern-Bayer, chi trionferà nel derby di Madrid giocherà contro la vincente di Arsenal–Psv, per Liverpool o Psg ci sarà chi s’imporrà in Bruges-Aston Villa, mentre per Benfica o Barcellona ci sarà una tra Borussia e Lilla. La finale andrà in scena a Monaco di Baviera il 31 maggio: una spinta in più per il Bayern.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

L’urna ha evitato il derby romano. È andata decisamente meglio alla Lazio, che affronterà il Viktoria Plzen: in caso di passaggio ai quarti, una tra Bodo Glimt e Olympiakos. La Roma dovrà invece vedersela contro l’Athletic Bilbao di Valverde e dei fratelli Inaki e Nico Williams. La finale del torneo si giocherà al San Mamés di Bilbao: una motivazione in più per i baschi, quarti nella Liga. Diabolico l’eventuale incrocio dei quarti: ci sarà la vincente di Fenerbahce-Rangers, con il sorriso di Mourinho come sottofondo. Le date: 6 e 13 marzo. In Conference (anche qui andata il 6 marzo e ritorno il 13), per la Fiorentina di Palladino ci sarà il Panathinaikos, l’andata ad Atene. La squadra greca è terza in campionato, alle spalle di Olympiakos e AEK: avversario scomodo, ma abbordabile per i viola. In caso di approdo ai quarti, una tra Celje e Lugano. Il Chelsea, grande favorito del torneo, se la vedrà con il Copenaghen. Viola e Blues, se dovessero arrivare fino in fondo, si affronteranno nella finale di Breslavia del 28 maggio.