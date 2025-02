Oggi a Nyon per la prima volta nella storia un unico sorteggio ha deciso il tabellone della Champions League 2025 dagli ottavi fino alla finale. Nella strada verso Monaco è rimasta in gioco solo una squadra italiana: l’Inter. L’urna dell’Uefa ha deciso che agli ottavi incontrerà il Feyenoord (che ha fatto fuori il Milan). L’alternativa sarebbe stato il Psv Eindhoven (che ha eliminato la Juventus). Ma per i nerazzurri di Simone Inzaghi la buona notizia è soprattutto essere finiti dal lato di tabellone opposto rispetto a Real Madrid, Liverpool e Psg. Ai quarti l’Inter, se dovesse passare, incontrerebbe la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. In semifinale, pronostici alla mano, dovrebbe esserci il Barcellona.

Tutti gli ottavi di Champions League decisi dal sorteggio

Lato argento

Psg vs Liverpool

Bruges vs Aston Villa

Real Madrid vs Atletico Madrid

Psv Eindhoven vs Arsenal

Lato blu

Benfica vs Barcellona

Borussia Dortmund vs Lille

Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen

Feyenoord vs Inter

Il tabellone dell’Inter nella Champions League 2025

Le otto squadre teste di serie, compresa l’Inter, giocheranno la gara d’andata degli ottavi il 4/5 marzo in trasferta. Il ritorno la settimana successiva quindi vedrà i nerazzurri giocarsi la qualificazione a San Siro. Lo stesso privilegio la squadra di Inzaghi lo avrà anche in caso di approdo ai quarti di finale (8-9 aprile, 15-16 aprile) e in semifinale (29-30 aprile, 6-7 maggio). Quindi, l’Inter è certa di giocare sempre al Meazza la gara di ritorno se dovesse arrivare fino all’ultimo atto della Champions 2025.

Il primo errore da non fare per i nerazzurri però è proprio quello di guardare troppo avanti. Battere il Feyenoord non è pura formalità, chiedere ai cugini sull’altra sponda del Naviglio. Gli olandesi nella doppia sfida contro il Milan hanno dimostrato di essere una squadra solida e capace proprio di sfruttare proprio eventuali errori di superficialità. Al netto di questo, però, l’Inter non può essere spaventata dagli olandesi di Rotterdam. Il Psv sarebbe stata certamente un’avversaria più ostica. E guardando ai quarti vale lo stesso discorso: il derby di Madrid in questo momento mette in campo molta più forza e qualità rispetto a quello tedesco tra Bayern e Bayer. Insomma, l’urna di Nyon ha apparecchiato il percorso migliore per l’Inter. Ora tocca ai nerazzurri e a Simone Inzaghi dimostrare di poter arrivare fino in fondo alla Champions. Un obiettivo che soprattutto i calciatori non hanno mai nascosto.