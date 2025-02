Le strade sono state tracciate e i percorsi delineati. Le magnifiche 16 di Champions League adesso sanno contro quali avversari dovranno misurarsi nel loro cammino verso la finale di Monaco di Baviera. Agli ottavi di finale, l’Inter sfiderà gli olandesi del Feyenoord (che hanno già fatto fuori il Milan nei playoff), ma le sfide affascinanti non finiscono certo qui. In programma c’è il big match tra Psg e Liverpool e poi due spettacolari derby: uno tedesco tra Bayern Monaco e Leverkusen e l’altro è niente meno che l’accesissimo derby di Madrid tra Real e Atletico.

Champions League 2025: il tabellone completo

Partendo dall’Inter, unica italiana rimasta in corsa, superando l’ostacolo Feyenoord sfiderebbe la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Leverkusen. In una potenziale semifinale, ad attenderla ci sarà una tra Benfica, Barcellona, Dortmund e Lille, con i blaugrana che paiono i principali candidati. Questo per quanto riguarda il cosiddetto “lato blu” del tabellone. Dall’altra parte, “lato argento”, il match tra Psg e Liverpool è sicuramente uno dei più entusiasmanti, secondo solo al derby di Madrid tra Real e Atletico. Se i Blancos dovessero avere la meglio sulla squadra allenata dal Cholo Simeone, incontrerebbero ai quarti di finale una tra Psv e Arsenal (favorita), mentre nell’eventuale semifinale è probabile che ad attenderli ci sarà la vincente dell’incontro tra i parigini e i Reds, considerando che l’altro ottavo di finale è composto da Bruges e Aston Villa. Due squadre da non sottovalutare, certo, (ne sanno qualcosa Bologna e Atalanta), ma che non partono come le favorite nel “lato argento” del tabellone.

Lato argento

Psg vs Liverpool

Bruges vs Aston Villa

Real Madrid vs Atletico Madrid

Psv Eindhoven vs Arsenal

Lato blu

Benfica vs Barcellona

Borussia Dortmund vs Lille

Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen

Feyenoord vs Inter

Champions League 2025: il calendario fino alla finale

L’Inter giocherà la gara d’andata degli ottavi il 4/5 marzo in trasferta. Il ritorno la settimana successiva vedrà i nerazzurri giocarsi la qualificazione quindi a San Siro. Lo stesso privilegio la squadra di Inzaghi lo avrà anche in caso di approdo ai quarti di finale (8-9 aprile, 15-16 aprile) e in semifinale (29-30 aprile, 6-7 maggio). Insomma, i nerazzurri sono sicuri di giocare sempre al Meazza la gara di ritorno se dovesse arrivare fino all’ultimo atto della Champions 2025.