Un’umiliazione. Spazzati via dal panorama europeo dal triplo confronto non contro Inghilterra o Spagna, che un tempo rappresentavano le nostre rivali, ma addirittura Olanda e Belgio, campionati che consideriamo periferia del continente, al massimo supermercato da cui rifornirsi a buon prezzo, e invece ci impartiscono una severa lezione. Ma la sconfitta di oggi, è soprattutto la disfatta di domani: senza più quinto posto garantito per l’Italia, una tra Juve e Milan la Champions rischia seriamente di non giocarla nemmeno l’anno prossimo.

Inutile dilungarsi sul solito bilancio sullo stato del calcio italiano, troppo condizionato a caldo dai risultati. Non eravamo dei fenomeni ieri quando portavamo tre squadre ai quarti grazie a un sorteggio irripetibile (ve la ricordata la panzana del “calcio is back”?), non siamo dei brocchi oggi: in entrambi i casi si è tratto di episodi, in positivo o negativo. Almeno per quanto riguarda Milan e Atalanta che si sono letteralmente suicidate e se potessero rigiocare la doppia sfida altre 10 volte probabilmente passerebbero tutte e 10; la Juventus no, è apparsa proprio inferiore al Psv e su questo dovranno riflettere a fondo in casa bianconera. Comunque sia, meglio concentrarsi sulle conseguenze.

C’è un dato che fa male al calcio italiano più della brutta figura rimediata in campo: l’eliminazione prima degli ottavi di 4 delle 5 rappresentanti italiane (Milan, Juve e Atalanta ai playoff, il Bologna aveva già salutato nella fase a girone) fa precipitare la Serie A nel ranking. Dietro l’Inghilterra irraggiungibile, la Spagna ci ha già superato al secondo posto, preziosissimo perché garantisce la qualificazione di una quinta compagine nella Champions della prossima stagione. In attesa di vedere cosa farà la Roma (che rischia nel ritorno contro il Porto), per riconquistarla ci vorrebbe comunque un miracolo: l’Inter, l’unica che ci è rimasta in Champions, dovrebbe arrivare in fondo, e una delle romane conquistare l’Europa League, perché la Conference (dove c’è la Fiorentina) vale troppo poco per risollevarci. Contemporaneamente servirebbe un’ecatombe di spagnole, che però sono ancora tante (Real, Barcellona e Atletico in Champions, Bilbao e probabilmente Sociedad in Europa League). Insomma inutile sperarci troppo, meglio metterci una pietra sopra.

Il danno però sarà devastante, almeno per qualcuno. Adesso la corsa all’Europa in Serie A diventa un’autentica mattanza. Il quinto posto in Champions è un privilegio a cui ci siamo abituati troppo presto e che avevamo dato stupidamente per scontato, come se conquistato una volta ci sarebbe spettato in eterno. Perso quello, le chance di Lazio, Fiorentina e Bologna, che stanno disputando un’ottima stagione, diminuiscono drasticamente. Soprattutto però, con Napoli e Inter proiettate nella lotta scudetto, a meno di un crollo dell’Atalanta di Gasperini, significa immaginare una tra Juventus e Milan fuori dall’Europa che conta.

Nel calcio moderno, è molto di più che un fallimento sportivo, diventa un tracollo economico: la qualificazione in Champions vale circa 100 milioni di fatturato, entrambi (ma soprattutto i bianconeri che hanno un bilancio in convalescenza e decine di milioni di riscatti da onorare in estate) non possono permetterselo. Il progetto ne uscirebbe pesantemente condizionato e anche la prossima stagione compromessa ancora prima di cominciare. Altro che figuraccia contro le olandesi. Questa sì che sarebbe una catastrofe.

X: @lVendemiale