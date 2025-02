“Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”. A descrivere così Papa Francesco è la presidente del Consiglio che ha fatto visita al pontefice all’ospedale Gemelli. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre” racconta la premier. Meloni, come sottolinea una nota di Palazzo Chigi, “ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione”.

In questi giorni il pontefice viene mantenuto in una specie di “fortino” per tenerlo al riparo da ogni rischio, clinico e mediatico. La stampa è tenuta a debita distanza con paziente discrezione e anche la visita lampo della premier è avvenuta lontano dalle tv e dai microfoni. Intanto il Policlinico si svuota, la maggior parte delle attività ospedaliere e di cura si svolgono la mattina. All’ingresso principale i cronisti aspettano l’arrivo del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che dovrebbe fare visita al Papa di ritorno da un viaggio in Africa.

La foto è di archivio