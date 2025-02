“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”. È quanto riferisce la sala stampa vaticana mercoledì mattina spiegando che il Pontefice si è alzato dal letto e si è messo in poltrona. Il suo cuore “regge molto bene”, si apprende da autorevoli fonti del Vaticano. Un aggiornamento delle condizioni di salute del Pontefice dopo che nell’ultimo bollettino medico di martedì sera, veniva reso noto che il Papa ha una “polmonite bilaterale”. Gli esami di laboratorio e la radiografia del torace hanno infatti ancora mostrato un “quadro complesso“, è stato fatto sapere. Un aggravamento che necessità di “un’ulteriore terapia farmacologica“. Il Papa non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è “autoventilato“, sottolineano le stesse fonti.

Dopo l’ultimo bollettino pertanto non si parla più solo di “infezione polimicrobica delle vie respiratorie”, ma di una polmonite bilaterale, sicuramente allarmante per una persona di 88 anni e già gravata da una salute complicata. E si conferma quanto meno che la degenza del Papa al Gemelli non sarà breve. Per questo, intanto, sono stati cancellati tutti gli impegni, dall’udienza generale di oggi e fino a domenica, quando la messa per il Giubileo dei Diaconi sarà celebrata dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e organizzatore dell’Anno Santo, che il Pontefice ha anche delegato per le previste ordinazioni di nuovi Diaconi. Non si sa ancora se e in che modo Francesco terrà l’Angelus domenicale: la scorsa domenica il testo era stato scritto e poi diffuso.

Sempre a quanto fanno sapere fonti vaticane, nel pomeriggio, è previsto l’arrivo al Gemelli dal Papa del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, che si trovava in viaggio in Burkina Faso. Si apprende anche che il riposo assoluto che è stato prescritto al Pontefice prevede che non riceva visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti.

La polmonite indica lo stato di infiammazione del tessuto di uno o di entrambi i polmoni. La polmonite monolaterale (o unilaterale) interessa un solo polmone. Al contrario, quella bilaterale li colpisce entrambi. È comunemente causata da un’infezione batterica ma, si precisa sul sito dell’Istituto superiore di sanità, può essere provocata anche da una infezione virale, fungina o dall’aspirazione di un corpo estraneo.

Martedì ha anche continuato a portare avanti i suoi compiti di governo della Chiesa, a volte anche spinosi. E sono i suoi segretari a fare la spola con la sua camera al decimo piano del Gemelli, con i documenti che deve consultare. Il Pontefice oltre ad inviare un messaggio alla Facoltà Teologica del Triveneto nel 20simo anniversario di fondazione e nell’inaugurazione dell’Anno accademico, ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais e ha nominato vescovo padre Pierre Charland, finora ministro provinciale dei Francescani del Canada.