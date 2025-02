Giuseppe Conte chiama, Elly Schlein risponde. I leader dei due maggiori partiti del centrosinistra si sfidano a distanza su una suggestione: convocare una manifestazione di piazza contro i fallimenti del governo su economia e salari. A lanciare l’idea è il presidente 5 stelle in un’intervista alla Stampa: “È ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazione contro il racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’economia sta andando bene”. Mentre invece “è peggio del virus: 23 mesi di calo della produzione industriale scesa ai numeri dell’era Covid, zero virgola di crescita, sofferenza delle imprese sul caro bollette”, attacca.

“Staremo con tutti coloro che si sono stancati delle prese in giro e pensano che aumentare le pensioni minime di 1,80 euro sia un affronto, che lasciare 5,7 milioni di italiani in povertà aumentando gli stipendi ai ministri sia vergognoso, che difendere banche e poteri forti abbandonando gli imprenditori che tirano la carretta sia vigliacco”, spiega Conte. E nel pomeriggio, a margine di una visita allo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) per parlare della crisi dell’industria dell’auto, ribadisce: “Contrasteremo tutto questo, chiameremo alle sue responsabilità questo governo perché il momento delle chiacchiere e delle bugie è finito”.

Alla domanda della Stampa se questa “chiamata alle armi” fosse estesa agli alleati – e in primis al Pd – l’ex premier aveva però scelto di glissare: “I nostri primi alleati sono i cittadini, quell’Italia di chi non si rassegna al declino, all’impunità di chi si sente intoccabile e al di sopra della legge“. Così la segretaria dem, a margine di un’incontro all’Aquila, chiarisce che il suo partito non se ne tirerà fuori: “Per manifestare sulla questione sociale, sui salari bassi, le pensioni, le bollette, noi ci siamo, ci saremo sempre. Siamo disponibili anche a organizzarla insieme, contro la propaganda di questo governo”, dice, rispondendo a chi gli chiede se aderirà alla piazza di Conte. Risponde presente anche il leader di Europa Verde Angelo Bonelli: “Tutto ciò che costruisce unità, noi ci saremo”.