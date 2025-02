Sarà Silvia Salis, vicepresidente del Coni, la candidata sindaca di Genova per il centrosinistra alle elezioni comunali che si terranno probabilmente a maggio. Sul nome della quarantenne ex campionessa di lancio del martello, proposta da un comitato di “saggi” del Pd come jolly per sbloccare uno stallo durato mesi, hanno trovato la convergenza tutte le forze del “campo largo”. L’ultimo ok è arrivato dal Movimento 5 stelle in seguito a un’assemblea degli iscritti convocata domenica: “Dopo un lungo confronto”, si legge in una nota, “il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5s Tiziana Beghin“, cioè la candidata che era stata proposta dai pentastellati. “Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”, conclude il comunicato.

Ora l’ultimo passaggio formale per l’investitura è il voto della Direzione regionale dem, che sarà convocata ad hoc nei prossimi giorni. Si tratta di un via libera scontato, anche se una fronda del partito non ha apprezzato le modalità della scelta di Salis, giudicata calata dall’alto da Andrea Orlando, ex ministro e candidato sconfitto alla presidenza della Liguria, ora leader dell’opposizione in Consiglio regionale. Nelle scorse settimane, d’altra parte, il Pd si è arenato in una faida senza uscita nel tentativo di individuare una candidatura politica: uno dopo l’altro sono stati bruciati i nomi dell’ex consigliere comunale Alessandro Terrile, dei consiglieri regionali Federico Romeo e Armando Sanna e dei deputati Luca Pastorino e Alberto Pandolfo. Il centrodestra, invece, ha già scelto da mesi il suo alfiere, che sarà presentato ufficialmente martedì: si tratta di Pietro Piciocchi, avvocato vicino alla Lega, attuale sindaco reggente e per anni vice di Marco Bucci, ex primo cittadino del capoluogo eletto governatore lo scorso ottobre.

L’ottimo risultato ottenuto a del Pd Genova alle Regionali, dove Bucci è stato battuto da Orlando, aveva fatto guardare con fiducia il centrosinistra al voto per il Comune: il vantaggio, però, potrebbe essere già stato dilapidato nel lungo stillicidio interno alla coalizione. Tanto più che il profilo di Salis è molto diverso da quello dell’ex ministro dem. Del tutto estranea alla politica attiva, l’ex atleta – laureata in Scienze politiche e cresciuta nel quartiere genovese di Sturla – si può definire una moderata e in passato ha avuto rapporti di cordiale collaborazione con Bucci: i due compaiono insieme in molte foto, come non ha mancato di ricordare con una punta di veleno l’ex sindaco. La neo-candidata è sposata con il regista Fausto Brizzi, in passato ospite della Leopolda (la kermesse renziana a Firenze) e autore di alcuni spot commissionati dalla giunta Regionale dell’ex governatore Giovanni Toti, arrestato per corruzione lo scorso maggio.