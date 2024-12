L’indennità dei ministri non parlamentari, circa 9.200 euro lordi al mese, sarà equiparata a quella dei ministri che sono anche parlamentari, circa 12.400. È la norma inserita dal governo nella manovra tramite uno degli emendamenti dei relatori depositati venerdì pomeriggio in Commissione Bilancio a Montecitorio. Il blitz riguarda otto ministri che non sono né deputati né senatori: Orazio Schillaci (Salute), Guido Crosetto (Difesa), Marina Calderone (Lavoro), Alessandro Giuli (Cultura), Andrea Abodi (Sport), Alessandra Locatelli (Disabilità), Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione). A tutti loro sarà “corrisposto il trattamento economico complessivo” dei parlamentari, che oltre all’indennità prevede altre voci di cui già beneficiano anche i membri di governo, come la diaria e i rimborsi spese.

Leggi Anche Lettera appello dei piccoli comuni riuniti in Asmel al ministro Foti: “Usi i fondi del Pnrr per scongiurare i tagli” 3

Il costo della norma è stimato in 1,3 milioni di euro: esborso irrisorio per il bilancio pubblico, ma difficilmente giustificabile all’esterno. La mossa infatti solleva le (facili) reazioni indignate dalle opposizioni: “Mentre il Paese lotta per arrivare a fine mese, il governo decide di destinare risorse pubbliche all’aumento degli stipendi dei ministri. Una scelta che lascia increduli e appare ancora più grave alla luce di una manovra di bilancio che non investe in sanità, scuola, lavoro e casa. Il governo fa finta di non capire: noi chiediamo un miglioramento delle condizioni e degli stipendi degli italiani, non di quelli dei ministri e dei membri del partito della presidente Meloni”, attacca il capogruppo dem in Commissione, Ubaldo Pagano.

Per Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s in assemblea, l’emendamento è “ veramente vergognoso. Ancor di più dopo che FdI, Lega e FI hanno bocciato le nostre proposte per aumentare di cento euro al mese le pensioni minime, introdurre il salario minimo e ripristinare il Reddito di cittadinanza. Un Paese con il record di poveri assoluti e quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri non si merita un governo che continua a pensare solo ed esclusivamente ai propri interessi a scapito della collettività”, dichiara. Scandalizzato anche il senatore di Italia viva Enrico Borghi: “Mentre gli italiani faticano ad arrivare alla fine del mese, il Governo propone di aumentare lo stipendio ai ministri. È una vergogna”, scrive su X.

Mentre gli italiani faticano ad arrivare alla fine del mese, il Governo propone di aumentare lo stipendio ai ministri.

È una vergogna. — Enrico Borghi (@EnricoBorghi1) December 13, 2024

Interpellato sulla norma a margine di Atreju (la festa di Fratelli d’Italia), il ministro della Salute Orazio Schillaci si schermisce: “Sarà il Parlamento a decidere. Nella mia vita non ho mai fatto nessuna scelta per motivi economici. Lo dico chiaramente e continuerò a fare scelte non per motivi economici ma per fare ciò che mi piace fare. Sono stato un uomo fortunato, ho sempre fatto ciò che mi piaceva fare, non ho mai guardato al guadagno come la cosa più importante della mia vita”. Nella serata di venerdì sulla vicenda interviene anche il leader M5s Giuseppe Conte con un lungo post sui social: “Ieri in commissione Bilancio alla Camera sono intervenuto per provare a convincere governo e parlamentari di maggioranza ad approvare l’emendamento a mia prima firma che prevede un aumento di cento euro per le pensioni minime. Ho esposto l’urgenza che impone di intervenire per consentire ai pensionati più fragili di fare la spesa, di pagare le bollette. Niente da fare: respinto. Per loro basta un aumento di 1,80 euro. Una vera presa per i fondelli“, scrive. “Non solo”, prosegue, “sono intervenuto di nuovo per illustrare le ragioni che impongono di approvare l’emendamento sul salario minimo legale, visto che 3,6 milioni di lavoratori si spaccano la schiena per quattro, cinque, sei euro lordi l’ora. Una vergogna. Niente da fare anche qui. Contrarietà più assoluta. Oggi però hanno gettato la maschera Pensate: hanno presentato un emendamento per aumentare lo stipendio di ministri, viceministri e sottosegretari. Ma come fanno a non vergognarsi? Ma in che mondo vivono?”.