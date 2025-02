Sparatoria a Milano in piazzale Gambara. Una persona è morta, un’altra è rimasta gravemente ferita. L’episodio è avvenuto nei pressi di un panificio, a poca distanza dalla fermata della metropolitana. Gli uomini della polizia di stato sono accorsi in forze sul luogo della sparatoria. Si attendono informazioni sulla dinamica. Dei due feriti, uno sarebbe in condizioni particolarmente serie.