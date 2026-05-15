Internazionali, Sinner fermato (per ora) dalla pioggia: con Medvedev ripartirà dal 4-2 nel terzo set

Il maltempo costringerà il numero uno al mondo e il russo a tornare in campo sabato nella semifinale. L'altoatesino aveva dominato il primo set e subito il russo nel 2°

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Alla fine ha vinto la pioggia. La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è rinviata a sabato dopo essere stata sospesa sul punteggio 6-2 5-7 4-2 a favore del numero uno del mondo. Dopo oltre un’ora di stop è questa la decisione ufficiale presa dall’organizzazione al Foro Italico per la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. Il forte temporale – previsto nella serata romana – non ha lasciato speranze per la ripresa del gioco, costringendo al rinvio della sfida. Una decisione che toglierà a Sinner (o a Medvedev) il giorno intero di riposo in vista della finale di domenica. Un dettaglio non di poco conto, anche perché la semifinale riprenderà non prima delle 15 dopo la semifinale del doppio.

Fino alla sospensione definitiva è stata una partita dalle due facce, nel quale tutte le vittorie ottenute da Sinner in questi ultimi due mesi si sono fatte sentire. Dal primo set dominato – con Medvedev ridotto a fare lo sparring partner di un allenamento agonistico – si è passati a una sfida di lotta, punto su punto. È subentrata la stanchezza per il numero 1 del mondo, quella che era stata chiamata in causa già dopo la sfida vinta contro Andrey Rublev nei quarti di finale. Sinner ha stretto i denti nei momenti più delicati gestendo le energie: ha perso il secondo set dopo aver recuperato un break di svantaggio e aver salvato due set point, ma ha sfruttato il passaggio a vuoto del russo ad inizio del terzo parziale. Un vantaggio ritrovato quando l’inerzia sembrava essere passata decisamente nelle mani di Medvedev, e che Sinner ha mantenuto fino al 4-2, quando la pioggia si è messa di mezzo, costringendo l’organizzazione a rimandare tutto a sabato.

Se Sinner dovesse riuscire concludere l’opera contro Medvedev, se la vedrà contro Casper Ruud. Il norvegese ha interrotto il sogno del Foro Italico di vedere una finale tutta azzurra, eliminando Luciano Darderi con un pesante 6-1 6-1. È alla sua prima finale a Roma. I precedenti contro Sinner non sono confortanti per lui. Tra i due il bilancio è chiaro: 4-0 per l’altoatesino. Nell’ultimo confronto (proprio a Roma, dodici mesi fa) Ruud è riuscito a fare appena un game. Mentre tre sono stati i giochi messi insieme nella semifinale alle Atp Finals del 2024.