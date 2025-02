Barbara Berlusconi ha deciso di mettere a tacere le voci su una sua possibile carriera politica. In un incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso, la terzogenita dell’ex premier a margine ha smentito categoricamente le indiscrezioni che la davano in procinto di entrare in politica.

“Le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni e sono prive di fondamento“, ha dichiarato senza mezzi termini. Questo, nonostante alcune sue recenti dichiarazioni su temi caldi come la giustizia, il futuro di Milano e il caso San Siro, che avevano alimentato i rumors sulla sua possibile discesa in campo. In particolare, le sue prese di posizione sulla separazione delle carriere e sulla giustizia a orologeria avevano sollevato interrogativi su un suo eventuale coinvolgimento in politica, voci che oggi sono state definitivamente messe a tacere.

Non solo: Berlusconi è stata anche nominata nel consiglio d’amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala proprio su indicazione della Regione. L’incontro è stato quindi anche un momento per Berlusconi di esprimere il suo ringraziamento a Fontana per la fiducia accordatale. “Un incontro utile e proficuo”, si legge nella nota di Palazzo Lombardia, “in vista della nuova esperienza che attende” la terzogenita del fondatore di Forza Italia.