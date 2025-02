Un grosso incendio è scoppiato nella notte all’Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nelle carni e diverse squadre dei vigili del fuoco dall’1.30 circa sono intervenute in via Due Canali per domarlo. La colonna di fumo è visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia.