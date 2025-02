Le immagini dei droni girate vicino all’isola russa di Sakhalin mostrano una nave cargo cinese che trasportava 706 tonnellate di carburante e 56 tonnellate di gasolio che si è arenata, costringendo il governatore regionale Valery Limarenko a mettere il vicino distretto di Nevelsky in un regime di massima allerta. “Non è stata registrata alcuna fuoriuscita di carburante, non c’è minaccia per la vita e la salute dell’equipaggio”, ha aggiunto Limarenko in una dichiarazione sui social media.