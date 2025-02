La Procura di Castrovillari ha iscritto nel registro degli indagati la dirigente e due insegnanti del liceo linguistico ‘Giuseppe Rechichi’ di Polistena (Reggio Calabria), l’istituto frequentato da Denise Galatà, la diciottenne deceduta facendo rafting nel fiume Lao durante una gita organizzata dalla scuola, il 30 maggio 2023. L’indagine è partita da una denuncia per ‘cooperazione in omicidio colposo’ da parte dai familiari della ragazza nei confronti della preside e dei docenti accompagnatori.

La circostanza è emersa nel corso dell’udienza preliminare, celebrata giovedì a Castrovillari. Contestualmente, il gup Luca Fragolino, accogliendo la richiesta del pm Simona Manera, ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati per la morte della studentessa. Si tratta del presidente del consiglio direttivo della società di rafting di Laino Borgo, nel Cosentino, e l’istruttore alla guida del gommone con a bordo Denise. Per loro, difesi rispettivamente dagli avvocati Assunta Gioia e Riccardo Rosa, il processo per omicidio colposo avrà inizio il prossimo 10 aprile.

Stando a quanto raccontato da professori e compagni, il gruppo del liceo era in gita da alcuni giorni in provincia di Cosenza. Tra le attività previste dal viaggio d’istruzione c’era anche il rafting sul fiume Lao, nel comune di Laino Borgo. Proprio durante l’escursione, stando ai racconti delle compagne, il gommone sul quale viaggiava Denise Galatà avrebbe urtato quello che lo precedeva facendo sbalzare la ragazza in acqua. Una volta finita sott’acqua, in un punto in cui il torrente è profondo alcuni metri, la giovane non avrebbe avuto la forza di risalire in superficie e sarebbe morta annegata.

“All’inizio – ha raccontato una delle ragazze che si trovavano insieme a Denise sul gommone – le acque erano calme, ma subito dopo la forza della corrente è aumentata. I gommoni sfioravano pericolosamente enormi massi. Ad un certo punto siamo stati sbattuti contro uno di questi massi ed in tre siamo caduti in acqua. Io ed un’altra mia compagna siamo stati soccorsi e portati sulla terraferma, mentre di Denise si è persa ogni traccia“.