Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini

“Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”. Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so…”, aggiunge l’uomo in una anticipazione dell’intervista sui profili social del Tg1 Rai.

Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.