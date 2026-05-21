Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:07

Garlasco, il padre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. È una vigliaccata”

di Redazione Cronaca
Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini
Garlasco, il padre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. È una vigliaccata”
Icona dei commenti Commenti

“Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”. Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so…”, aggiunge l’uomo in una anticipazione dell’intervista sui profili social del Tg1 Rai.

Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione